SINAVLAR VE SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR VE KİMLER ÇAĞRILACAKTIR?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak miktarda aday sınavlara çağrılacaktır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır.

(1) Evrak kontrol faaliyeti,

(2) Fiziki değerlendirme (Ek-2),

(3) Uygulamalı sınav,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Ek-3),

(5) Mülakat,

(6) Sağlık kurul raporu,

(7) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.