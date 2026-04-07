'Kara Şimşek'in yıldızı David Hasselhoff ameliyatların ardından ilk kez görüntülendi

Bir zamanların ünlü 'Kara Şimşek' ve 'Sahil Güvenlik' dizilerinin yıldızı olan David Hasselhoff, uzun zaman sonra ilk kez dışarıda görüntülendi. Eşi Hayley Roberts ile birlikte doğada yürüyüş yaparken görülen oyuncu, eskiye göre oldukça bitkin oluşuyla dikkat çekti.

ABD'nin Calabasas kentindeki engebeli arazide ilerlemek için iki yürüyüş batonuna ihtiyaç duyan 73 yaşındaki Hollywood yıldızının, hem diz hem de kalça protezi ameliyatı geçirdikten sonra iyileşme sürecinde olduğu öğrenildi.

En son Temmuz 2025'te fotoğrafı çekilen Hasseholff, bu defa çalılıkların arasından yürürken görüntülendiğinde, destek için yürüyüş batonlarından ve ara ara da 45 yaşındaki eşi Roberts'tan destek aldı.

Hasselhoff, geçen yıl mayıs ayında Meksika'dan California'ya dönerken Los Angeles havaalanında görüntülendiğinde tekerlekli sandalyedeydi. Havaalanından çıkarken tekerlekli sandalyeden kalkan ve kalan yolu eşi Hayley Roberts'a yaslanarak yürüyen oyuncunun görüntüsü, hayranlarını endişelendirmişti.

Hasselhoff, geçen yıl mart ayında eski eşi ve iki kızının annesi olan Pamela Bach'ın intiharıyla gündeme gelmişti. Hasselhoff'un 1989 - 2006 arasında evli kaldığı 62 yaşındaki Bach'ın, Los Angeles kentinde bulunan 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulunduğu açıklanmıştı.

Hasselhoff'un sözcüsü o dönemde, "Ailemiz, Pamela Hasselhoff'un yakın zamanda vefatından dolayı derin üzüntü duyuyor" açıklamasını yapmıştı.

REKLAM

David Hasselhoff ve Pamela Bach

Ülkemizde 'Yalan Rüzgarı' adıyla bilinen 'The Young and the Restless' dizisinde de rol alan Pamela Bach, David Hasselhoff ile 'Kara Şimşek' dizisinin setinde tanışmıştı. Pamela Hasselhoff olarak da bilinen Bach ile David Hasselhoff, Aralık 1989'da evlendi. İkilinin Taylor (34) ve Hayley (32) adında kızları, bir de torunu var.

ÇEKİŞMELİ BOŞANDILAR

David Hasselhoff, Ocak 2006'da boşanma davası açtı ve çift, Pamela Bach'ın onu aile içi şiddetle suçlaması nedeniyle çekişmeli bir ayrılık yaşadı. Hasselhoff'un sarhoş bir şekilde hamburger yediği bir video, kızlarıyla görüşme ayrıcalığını geçici olarak kaybetmesine yol açtı, ancak iki hafta sonra bu hakkı geri verildi. Oyuncu, kızlarından birinin çektiği videonun kendisini alkol krizi sırasında gösterdiğini kabul etti, ancak şiddet iddialarını reddetti. David Hasselhoff ile Bach, ayrılıklarının ardından da uzun süre kızları ve nafaka sorunları için tartışmalar yaşadı.

Pamela Bach'tan boşanmasının ardından ünlü aktör, 2011'de Galli Hayley Roberts ile ilişki yaşamaya başladı ve ikili, 2018'de İtalya'nın Apulia bölgesinde evlendi.