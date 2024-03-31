Karabük Belediye Başkan Özkan Çetinkaya, en genç belediye başkanı oldu

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu.

Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak olan Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.