Karabük'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi sınırlarındaki Aigai Antik Kenti'nde, ilk kez kazı yapılan Demeter-Kore Tapınağı'nda 3 bin adet 'hydriskos' olarak adlandırılan küçük su kabı bulundu. Adak ve kutsal arınma törenlerinde kullanıldığı değerlendirilen pişmiş toprak kaplar birleştirilerek, kazı deposunda koruma altına alındı. (DHA) Daha Az Göster