Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Karabük'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Karabük'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, komşularının ihbarı üzerine evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        KOMŞULARI HABER ALAMADI

        AA'daki habere göre; Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde 4 katlı apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan H.D'den (82) haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Eve giren sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. H.D'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aigai'da Demeter Tapınağı'nda 3 bin hydriskos gün yüzüne çıkarıldı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi sınırlarındaki Aigai Antik Kenti'nde, ilk kez kazı yapılan Demeter-Kore Tapınağı'nda 3 bin adet 'hydriskos' olarak adlandırılan küçük su kabı bulundu. Adak ve kutsal arınma törenlerinde kullanıldığı değerlendirilen pişmiş toprak kaplar birleştir...
        #Karabük
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!