Karabük'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Karabük'te yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, komşularının ihbarı üzerine evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 26.02.2026 - 11:32 Güncelleme:
Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
KOMŞULARI HABER ALAMADI
AA'daki habere göre; Kurtuluş Mahallesi Esentepe Caddesi'nde 4 katlı apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan H.D'den (82) haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Eve giren sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. H.D'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ