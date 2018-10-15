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Karadeniz'de teröristleri etkisiz hale getiren time 300 bin lira ödül

Gümüşhane'de düzenlenen operasyonda 'Aranan Teröristler' listesinde 'Kırmızı Kategori'de başına konulan 4 milyon lira ödülle aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej K' kod adlı İranlı teröristleri etkisiz hale getirilen time 300 bin lira ödül verildi

15.10.2018 - 11:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK'nın Karadeniz yapılanmasında bulunan ve biri kırmızı listede yer alan iki teröristi etkisiz hale getiren jandarma timini 300 bin lira para ile ödüllendirdi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre 22 Ağustos 2018'de Gümüşhane'de düzenlenen operasyonda 'Aranan Teröristler' listesinde 'Kırmızı Kategori'de başına konulan 4 milyon lira ödülle aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej K' kod adlı İranlı terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren timin ödüllendirilmesine karar verildi. 300 bin lira para ödülü verilen jandarma timi, terörist gruptan geriye kalan 2 terörist ve Tunceli üzerinden Karadeniz Bölgesi'ne gönderilen 3 teröristi etkisiz hale getirmek için yeniden dağa çıktı.

ÜÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, BİRİ ARANIYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son bir yıl içerisinde gerçekleşen operasyonlarla Karadeniz Açılım Grubu üyesi teröristler JOPER ve bölgedeki jandarma timleri tarafından tek tek etkisiz hale getirildi. Özellikle bölgede kış üslenmesi öncesine sıklaştırılan operasyonlarda, bir süre önce şehit edilen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in katili olduğu belirlenen 4 teröristten 3'ü öldürüldü, firardaki Kawa kod adlı İranlı teröristin yakalanmasına çalışılıyor.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 1 dakika önce
    vahşi batiya donduk wanted aleminde ki zirttolari ariyoz :D helaldir askerime
  • Misafir 2 dakika önce
    Başarılarının devamını dilerim :clap::clap:
  • Misafir 5 dakika önce
    Helali hoş olsun analarının ak sütü gibi helal olsun aslanlara
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