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Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

Karadeniz'de bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları U23 ve U20 kayıt altına alındı

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AA
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    Kocaeli ve Sakarya açıklarında yapılan dalışlarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları U23 ve U20 görüntülendi.
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    AA'nın haberine göre su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kandıra ilçesindeki Bağırganlı Limanı'nda kıyıdan 3 mil açıkta, 35 metre derinlikte bulunan U23 ile Sakarya Karasu açıklarındaki U20 Alman denizaltılarını kayda aldı.

     
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    Dalış sırasındaki kayıtta, kum zeminde sağ yanına yatmış halde duran denizaltının midyelerle kaplı olduğu görülüyor.
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    İzlenimlerini paylaşan Ceylan, muhteşem bir doğaya sahip Bağırganlı'da özellikle kıyı habitatının büyüleyici görüntülerle dolu olduğunu söyledi.
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    Buraya 3 mil açıktaki Alman denizaltısını görüntülemek için geldiklerini belirten Ceylan, Kerpe Dalış Merkezi Eğitmeni Sedat Türkmen eşliğinde yaptıkları dalışta tarihe tanıklık ettiklerini aktardı.
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    Alman denizaltısının hikayesine değinen Ceylan, şunları belirtti:

    "2. Dünya Savaşı'nda Hitler, Sovyetler Birliği'ne karşı denizlerde üstünlük sağlamak için 6 denizaltıyı önce kara yolu, sonra Tuna üzerinden ve Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Karadeniz'e indirdi. Bunlar Sovyetler Birliği'nin birçok gemisini batırdılar. 
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    'Kurt Sürüsü' adıyla anılır oldular. Savaş bitinci bu gemiler ortada kaldı. Bir kısmını Sovyetler Birliği batırmıştı. Üçü de Karadeniz'in ortasında kalınca Almanya'dan kendinizi batırın talimatı verildi.
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    Bu talimat doğrultusunda batırılan 3 denizaltıdan 2'si bizim kıyılarımızda. Biri hemen 3 mil açıkta, 35 metre derinliğinde, 42 metre uzunluğunda. Diğer U20 de Karasu açıklarında. Bunlara dalış yaptık, görüntüledik. Tarihin canlı parmak izlerine dokunmak harika bir duygu. Bütün dalışseverlerin mutlaka bunları görmeleri gerektiğine inanıyorum."

     
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    "TURİZME KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

    Kerpe Dalış Merkezi eğitmeni Sedat Türkmen de efsane denizaltı U23'e ilk dokunanlardan biri olduğunu söyledi.

     
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    Bağırganlı'nın hikayesi olan bir dalış lokasyonu olduğunu ifade eden Türkmen, U23'ü ilk defa arkadaşı Volkan Demircioğlu'yla birlikte görüntülediklerini kaydetti.

     

     
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

    Türkmen, U23 denizaltısını turizme kazandırmayı hedeflediklerini, başarmaları halinde gelenlere eşlik edip birlikte dalış yapacaklarını ifade etti.
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
  • Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi

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