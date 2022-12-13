Bu talimat doğrultusunda batırılan 3 denizaltıdan 2'si bizim kıyılarımızda. Biri hemen 3 mil açıkta, 35 metre derinliğinde, 42 metre uzunluğunda. Diğer U20 de Karasu açıklarında. Bunlara dalış yaptık, görüntüledik. Tarihin canlı parmak izlerine dokunmak harika bir duygu. Bütün dalışseverlerin mutlaka bunları görmeleri gerektiğine inanıyorum."