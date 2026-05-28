Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotası: Yason Burnu

        Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotası: Yason Burnu

        Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, Kurban Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotası

        Ordu'nun 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

        Ordu'nun yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçiler Yason Burnu'nda yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede vakit geçirenlerden bazılarının piknik yaptığı görüldü.

        Ziyaretçilerden Zeynep Pak, tatil dolayısıyla ilk defa geldiği Yason Burnu'nu çok beğendiğini söyledi.

        REKLAM

        Yason Burnu'nu, Karadeniz'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında gördüğünü belirten Pak, herkesi bölgeye davet etti.

        Çanakkale'den turla Ordu'ya geldiğini ifade eden Berkay Şenol ise "Burayı hep sosyal medya ve haberlerden gördüm. Çok güzel bir yer. Bir yanda yeşil bir yanda denizin maviliği, harika vakit geçirdik" dedi.

        Yason Burnu'ndaki ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesine şiddet uyguladığı için tepki gösteren dayısını döverek öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı

        Annesine şiddet uyguladığı için tepki gösteren dayısını döverek öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı

        #Yason Burnu
        #ordu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını