Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotası: Yason Burnu

Ordu'nun 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Ordu'nun yanı sıra farklı illerden gelen ziyaretçiler Yason Burnu'nda yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede vakit geçirenlerden bazılarının piknik yaptığı görüldü.

Ziyaretçilerden Zeynep Pak, tatil dolayısıyla ilk defa geldiği Yason Burnu'nu çok beğendiğini söyledi.

Yason Burnu'nu, Karadeniz'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında gördüğünü belirten Pak, herkesi bölgeye davet etti.

Çanakkale'den turla Ordu'ya geldiğini ifade eden Berkay Şenol ise "Burayı hep sosyal medya ve haberlerden gördüm. Çok güzel bir yer. Bir yanda yeşil bir yanda denizin maviliği, harika vakit geçirdik" dedi.

Yason Burnu'ndaki ziyaretçi yoğunluğu dronla görüntülendi.