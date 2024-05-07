Karadeniz'in gizli lezzeti: Evde kolayca pişirebileceğiniz laz böreği tatlısı tarifi!

Bu aşamada hamuru için un ve nişastayı bir kapta harmanlayın ve dinlenmeye bıraktığınız hamurları alıp ceviz büyüklüğünde açın. (Her parçanın un ve nişasta karışımı serpiştirilmiş tezgahın üzerinde oklava yardımıyla çok ince bir yufka şeklinde fırın tepsisinin ölçüsünde açılması gerekir.)

Bu sırada soğuyan krema kıvamı pütürlü olmasın diye çırpabilirsiniz. Ardından 20 yufkanın her katına yağ sürün ve üst üste serdikten sonra kremanın tamamını yayın.