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        Haberler Yemek Yapma Karadeniz'in gizli lezzeti: Evde kolayca pişirebileceğiniz laz böreği tatlısı tarifi!

        Karadeniz'in gizli lezzeti: Evde kolayca pişirebileceğiniz laz böreği tatlısı tarifi!

        Adından tadını çıkaramadığımız ama tüketildiğinde beğenilen bazı yiyecekler vardır. Bunlara örnek olan tatlılardan biri ise Karadeniz mutfağına özgü laz böreği olabilir. Adında ''börek'' kelimesi geçtiği için çoğu insan tarafından tuzlu sanılan bu yiyecek aslında hafif krema dolgusuna sahip çıtır bir tatlı. Peki, nasıl hazırlanıyor? İşte, sizin için evde kolayca yapabileceğiniz laz böreği tatlısı tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:33
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        Tatlı, birçok insan tarafından keyifle tüketilir. Ancak bazen bazı tatlılar çok ağır geldiğinden insanlar daha hafif tatlıları tercih edebilir. Haberimizde sizin için hafif kreması ve çıtır çıtır yapısı olan börek görünümlü, Karadeniz bölgesine özgü laz böreği tatlısının tarifini verdik. İşte, tatlının yapılışı...

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        LAZ BÖREĞİ

        MALZEMELER:

        5 su bardağı un

        1 çay bardağı yoğurt

        1 çay bardağı sıvıyağ

        1 çay bardağı su

        1 tutam tuz

        1 yumurta

        150 gram tereyağı

        1 su bardağı pudra şekeri

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        KREMASI İÇİN:

        8 çorba kaşığı toz şeker

        2 çorba kaşığı mısır nişastası

        2 çorba kaşığı un

        4 su bardağı süt

        2 yemek kaşığı tereyağı

        HAMUR İÇİN:

        1 su bardağı un

        1 su bardağı nişasta

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        YAPILIŞI:

        Bir kap içerisinde yoğurt, sıvı yağ, tuz, yumurta ve 25 gram eritilip ılınmış tereyağını karıştırın. Elediğiniz unu azar azar ekleyip pütürsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun ve dinlenmeye bırakın.

        Kreması için süt, şeker, nişasta ve unu bir tencerede karıştırılarak kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin. Pişirdikten sonra ocaktan alıp içine tereyağını ekleyip karıştırın.

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        Bu aşamada hamuru için un ve nişastayı bir kapta harmanlayın ve dinlenmeye bıraktığınız hamurları alıp ceviz büyüklüğünde açın. (Her parçanın un ve nişasta karışımı serpiştirilmiş tezgahın üzerinde oklava yardımıyla çok ince bir yufka şeklinde fırın tepsisinin ölçüsünde açılması gerekir.)

        Bu sırada soğuyan krema kıvamı pütürlü olmasın diye çırpabilirsiniz. Ardından 20 yufkanın her katına yağ sürün ve üst üste serdikten sonra kremanın tamamını yayın.

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        Bu aşamada kalan 20 yufkayı da yağlayarak kremanın üstüne kapatın. Baklava dilimi şeklinde dilimlediğiniz hamura kalan yağı dökün.

        Tatlınızın hamurunu önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 45 dakika üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp tatlı sıcakken üzerine 1 su bardağı pudra şekeri döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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