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        Haberler Gündem Çevre Karadeniz Sahil Yolu'nda çöp dağları

        Karadeniz Sahil Yolu'nda kenarında çöp dağları

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Arhavi ilçesinden geçen bölümündeki manzara tepki çekiyor. Aynı zamanda Gürcistan'a geçişte de yoğun olarak kullanılan Sarp Sınır Kapısı'na giden yolda çöp dağları oluşmuş durumda. Karadeniz Sahil Yolu'nun aynı zamanda kötü koku da oluşturan çöp dağlarından kurtarılması harekete geçilmesi isteniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:48
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda çöp dağları
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        Gürcistan'a geçişte yoğun olarak kullanılan Sarp Sınır Kapısı'na giden Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Arhavi ilçesi bölümündeki çöp dağları görenlerin tepkisini çekiyor.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun, Arhavi-Hopa arasında bulunan Kıyıcık tüneli mevkisinde bulunan çöplüğü gören vatandaşlar hayrete düşüyor. Çöp dağları, özellikle sürücülerin tepsini çekiyor.

        Yeşilin, maviyle birleştiği muhteşem doğanın tam ortasına dökülen çöpler, sıcak havalarda ise kötü kokuya neden oluyor.

        Yüz binlerce insanın seyahat ettiği böyle bir yol üzerinde çöplüğün bulunmasına tepki gösteren yöre halkı, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu görüntünün bir an önce ortadan kaldırılması için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

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        #Karadeniz sahil yolu
        #Artvin Haberleri
        #Arhavi
        #Çöp
        #çevre kirliliği
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