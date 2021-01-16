Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Karadeniz somonuna en büyük talep Rusya'dan geldi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 12 ülkeye 56 milyon 870 bin 414 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

Karadeniz somonuna en büyük talep Rusya'dan geldi
HABERTURK.COM

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den 2020'de 12 bin 456 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 56 milyon 870 bin 414 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden önceki yıl ise 5 bin 469 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 31 milyon 868 bin 302 dolar kazanç elde edilmişti.

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla Karadeniz somonu ihraç edilen ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya'ya 10 bin 715 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek, 49 milyon 992 bin 254 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden önceki yıl ise Rusya'ya 3 bin 595 ton Karadeniz somonu ihracatından 20 milyon 670 bin 358 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece, Rusya'ya geçen yıl yapılan Karadeniz somonu ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 198, değerde de yüzde 142 arttı.

Rusya'yı 3 milyon 557 bin 687 dolarla Vietnam, 1 milyon 268 bin 721 dolarla Gürcistan takip etti.

'MARKA HALİNE GELDİ'

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yapılan Karadeniz somonu ihracatının rekor artış gösterdiğini söyledi.

Karadeniz somonunun tamamen bölgede işlenip ihraç edilen bir ürün olduğunu dile getiren Kobya, "Bölgemizde üretilip işlenen Karadeniz somonunun geçen yıl yapılan ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 128, değerde de yüzde 78 oranında rekor bir artış yaşadı. Söz konusu dönemdeki ihracatta da Rusya Federasyonu başı çekti." ifadesini kullandı.

Kobya, Karadeniz somonunun Rusya pazarında marka haline geldiğini vurgulayarak, "Karadeniz somonu Rusya'da beğeni ile tüketilen balıkların başında yer aldı. Amacımız Karadeniz somonunun Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkeleri pazarlarında da ihracatını daha üst noktalara ulaştırılmasıdır. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya pazarları bu kapsamda önemsediğimiz pazarların başında yer alıyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe dolar cinsi krediyi TL'ye çevirdi
İŞ-YAŞAMFenerbahçe dolar borcunu TL'ye çevirdi
Duvar kağıdında korunma önlemleri uzatılabilir
İŞ-YAŞAMDuvar kağıdı ithalatı için karar
Son dakika haberi: Hamsi avcılığı yasağı 28 Ocak'a kadar uzatıldı
İŞ-YAŞAMHamsi yasağı uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika FAİZ açıklaması
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize karşıyım
ABD'li devler koronavirüs aşısı pasaportu geliştiriyor- Haberler
İŞ-YAŞAMKoronavirüs aşısı pasaportu geliyor
2 milyon esnaf gelir kaybı ve kira desteği için başvurdu
İŞ-YAŞAM375 firmaya ceza
Erdemir’in, Kümaş Manyezit satın almasına Rekabet Kurulu’ndan onay
İŞ-YAŞAMKümaş'ın satışına onay
Erciyes Anadolu Holding’den 128 milyon liralık yatırım
İŞ-YAŞAM128 milyon TL'lik tesis üretime başladı
Çelikte hedef 15 milyar dolar
İŞ-YAŞAMÇelikte hedef 15 milyar dolar
Çelik ihracatında hedef 15 milyar dolar
İŞ-YAŞAMHedef 15 milyar dolarlık ihracat