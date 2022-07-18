Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

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