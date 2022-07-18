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Haberler Gündem Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?
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Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: KTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Hayalindeki üniversite ve bölümü kazanmak için sınavda ter döken 3 milyonu aşkın aday sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırıyor. Tercih süreci öncesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) taban ve tavan puanları ile başarı sıralamasını araştırıyor. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 235,16962
250,83045		 968.027
918.000
Gemi İnşaatı TYT 50+2
50+2		 52
52		 229,37974
248,02056		 1.039.094
950.000
Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45+2
45+2		 47
47		 236,97448
251,61372		 946.772
909.000
Harita ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 237,66798
256,62198		 938.627
853.000
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2
55+2		 62
57		 230,45374
249,23222		 1.025.462
936.000
Biyokimya TYT 60+2
60+2		 62
62		 240,76671
255,09241		 902.767
870.000
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 231,58163
254,21655		 1.011.467
879.000
Mekatronik TYT 45+2
45+2		 47
47		 230,03847
254,81481		 1.030.775
873.000
Laboratuvar Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 248,40514
265,77704		 812.625
757.000
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 257,17408
276,42831		 710.812
657.000
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40+1
40+1		 41
41		 260,26955
276,67002		 677.262
655.000
Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 273,43258
283,84317		 549.793
594.000
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 272,92887
296,31220		 554.256
500.000
Tıp SAY 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 16.341
15.000
14.234
13.600		 440,45867
501,07474
480,23809
475,01408
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 281,06682
307,04553		 486.482
430.000
Diş Hekimliği SAY 100+3
90+3
90+3
90+3		 103
93
93
93		 30.157
28.600
25.124
23.700		 417,52409
481,52891
458,73854
451,00356
Eczacılık SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 43.642
41.300
40.371
38.400		 399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 62.959
68.100
77.196
86.100		 377,88537
434,47455
384,78746
356,22060
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 76.012
72.500
75.990
80.900		 364,68856
429,44594
386,15496
361,98859
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 103.980
96.900
99.684
92.200		 339,86315
402,81135
360,82573
349,67275
Mimarlık SAY 115+3
110+3
100+3
100+3		 118
113
103
103		 146.493
115.000
87.493
56.300		 309,79814
384,39231
373,10882
393,88129
Endüstri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 116.047
116.000
127.895
115.000		 330,28879
383,94892
336,61899
328,83053
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 27.261
22.900
23.488
20.100		 350,51077
374,14248
367,04543
362,91224
Makine Mühendisliği SAY 100+3
110+3
110+3
120+3		 103
113
113
123		 150.789
134.000
137.170
126.000		 307,21637
368,36856
329,81668
320,34733
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 221.466
169.000
159.141
78.400		 273,31035
342,88189
315,74627
364,77248
Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 149.534
148.000
159.118
165.000		 307,96825
357,38232
315,75887
295,81497
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 155.337
152.000
159.615
157.000		 304,60027
354,91221
315,47781
300,02951
İnşaat Mühendisliği SAY 90+3
100+3
110+3
120+3		 93
103
113
123		 260.766
212.000
193.351
95.600		 259,35899
318,75652
297,98742
346,27542
İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
65+2		 72
67		 302,81564
330,37930		 343.717
311.000
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 157.019
171.000
190.499
192.000		 303,67188
341,68803
299,33638
282,43655
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 169.528
184.000
189.815
163.000		 296,80218
333,85004
299,63928
296,84911
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 41.628
36.800
34.925
32.100		 305,69701
328,13497
329,86020
316,62293
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 242.771
157.000
141.552
113.000		 267,76582
314,55030
329,25759
327,12092
İç Mimarlık SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 252.669
215.000
182.916
150.000		 261,97080
317,43516
302,94026
304,48470
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 196.587
232.000
296.160
339.000		 286,35705
315,56137
286,03436
266,20501
Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 333.942
224.000
214.548
213.000		 252,28531
297,99285
310,98681
301,34437
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 273.297
241.000
245.948
240.000		 255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 30+1


 31


 158.839


 302,63812
—-
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 325.302
307.000
311.956
314.000		 258,86469
296,42379
282,80775
270,79121
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 40+1
32+1
32+1
32+1		 41
33
33
33		 283.812
266.000
263.943
259.000		 252,35078
295,30069
271,08161
258,56350
Harita Mühendisliği SAY 60+2
80+2
80+2
90+3		 16
81
82
93		 Dolmadı

254.457
194.000		 Dolmadı

274,14684
281,92640
Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 482.860
404.000
343.766
333.000		 236,33277
276,83644
276,81275
267,34075
Matematik SAY 80+2
90+3
90+3
100+3		 82
93
93
103		 350.494
321.000
319.553
313.000		 235,27706
276,25022
255,62234
244,83614
Sosyoloji EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 558.279
466.000
396.016
403.000		 224,86247
266,47547
268,02846
256,20869
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 341.177
352.000
374.884
392.000		 237,47167
267,32666
243,26647
229,12566
Kimya SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 360.448
356.000
372.269
396.000		 232,78005
266,43007
243,80418
228,36908
Kamu Yönetimi EA 110+3
120+3
120+3
120+3		 113
123
123
123		 563.355
476.000
423.109
364.000		 223,43974
264,95020
263,93402
262,17516
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 45
72
72
62		 Dolmadı
366.000
333.906
292.000		 Dolmadı
263,61525
252,14034
249,79843
Uluslararası İlişkiler EA 110+3
120+3
120+3
120+3		 113
123
123
123		 546.407
490.000
450.431
436.000		 227,40791
262,89140
260,04331
251,66941
Peyzaj Mimarlığı SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 374.687
370.000
374.711
346.000		 228,10912
262,59765
243,30148
238,07631
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 16
59
62
62		 Dolmadı

296.640
278.000		 Dolmadı

261,49925
253,45368
Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 24
31
31
31		 Dolmadı
379.000
383.192
381.000		 Dolmadı
260,47493
241,60961
231,50861
Orman Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
82
82
87		 369.512
387.000
439.657
Dolmadı		 230,09435
258,58696
231,09568
Dolmadı
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30+1
40+1
40+1
42+2		 3
5
19
44		 Dolmadı

Dolmadı
268.000		 Dolmadı

Dolmadı
256,15100
Maliye EA 140+4
160+4
200+5
200+5		 76
164
205
205		 Dolmadı
595.000
577.162
624.000		 Dolmadı
248,49147
244,43725
230,64003
Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 40+1
30+1
30+1
30+1		 8
31
31
18		 Dolmadı
433.000
467.666
Dolmadı		 Dolmadı
248,29098
223,64053
Dolmadı
Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 3
21
21
19		 Dolmadı
451.000
466.464
Dolmadı		 Dolmadı
244,78168
224,14699
Dolmadı
İktisat EA 120+3
120+3
150+4
200+5		 16
123
154
133		 Dolmadı
707.000
738.228
Dolmadı		 Dolmadı
235,50976
228,05558
Dolmadı
İşletme EA 140+4
150+4
170+5
200+5		 43
154
175
158		 Dolmadı
721.000
750.560
Dolmadı		 Dolmadı
233,99988
226,60654
Dolmadı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100+3
100+3
100+3
120+3		 6
103
103
80		 Dolmadı
783.000
752.838
Dolmadı		 Dolmadı
227,86451
226,33803
Dolmadı
Ekonometri EA 40+1
40+1
40+1
120+3		 1
41
41
29		 Dolmadı
801.000
791.271
Dolmadı		 Dolmadı
226,26072
220,20870
Dolmadı
Arkeoloji EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 12
31
31
17		 Dolmadı
833.000
812.028
Dolmadı		 Dolmadı
223,47635
210,65648
Dolmadı
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 21+1
20+1
20+1
20+1		 1
21
15
5		 Dolmadı
674.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,64711
Dolmadı
Dolmadı
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 28
31		 Dolmadı
196,10266		 1.614.522
1.632.000
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40+1
40+1		 41
41		 196,20150
222,97513		 1.509.529
1.260.000
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35+1
35+1		 36
36		 198,28001
215,72829		 1.479.454
1.358.000
Geleneksel El Sanatları TYT 30+1
30+1		 31
31		 201,06593
216,35021		 1.436.905
1.349.000
Lojistik TYT 60+2
60+2		 62
62		 202,94126
212,77666		 1.408.071
1.398.000
Moda Tasarımı TYT 30+1
 31
 209,65309
 1.306.277
Gıda Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 210,03169
231,03814		 1.300.740
1.155.000
Elektronik Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 213,96103
228,09612		 1.244.742
1.192.000
Elektrik TYT 70+2
70+2		 72
72		 228,84818
238,40158		 1.045.792
1.064.000
Makine TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,86993
243,58207		 1.045.524
1.002.000
İktisat (KKTC Uyruklu) EA 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) SAY 1+0
2+0
1+0
1+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Maden Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 10
5
4
11		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 2
14
12
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı

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