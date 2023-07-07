Karadeniz yeni sellerin eşiğinde! Marmara ve Karadeniz bölgesi bu akşamdan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel beklenen yağışlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli yağmurların etkisine pazar gecesinden itibaren girecek, öncesinde lokal olarak kuvvetli yağış geçişleri görülebilir. Ancak özellikle pazartesi ve salı (10-11 Temmuz) Doğu Karadeniz'de büyük bir ya da birkaç sel yaşanabilir. Hava tahminlerinde görünen 100 mm ve üzerinde aşırı yağışlar en çok Rize-Trabzon arasında yoğunlaşacak görünüyor" ifadelerini kullandı

Batı ve Doğu Karadeniz için bir haftadır takip ettiğimiz o riskli günler yaklaştı, bu gece yarısından itibaren 4 gün süreyle son ayların en şiddetli hava olaylarını Karadeniz’de ve Marmara’da yaşayacağız.

Sel, heyelan ve deniz üzerinde hortum gibi hadiseler görülebilir. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Karabük-Bartın-Kastamonu-Düzce-Sakarya-Kocaeli arasındaki geniş alanda kuvvetli yağışlar, lokal dolu yağışları ve rüzgar fırtınaları yaşanacak görünüyor. Batı Karadeniz’de dağ-tepe yamaçlarını tırmanarak büyük bir alanda düşecek yağışlar bir süre sonra akarsu ve dereleri coşturarak kıyılara, yerleşim kurulu düzlük alanlara doğru inecek.

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Bu durum bir süredir toprağın güneş altında kavrulması ile geçirgenlik özelliğini biraz yitirmiş haline denk geliyor, akışa geçen su hızla su birikintilerine dönecektir. Batı Karadeniz’de genel olarak bu duruma karşı son derece tedbirli olmakta yarar var, yerel halkın valilik ve belediyelerin açıklamalarını takip etmesi gerekiyor. Batı Karadeniz’de pazar akşamından itibaren yağışların sakinleşip büyük oranda kesilmesini bekliyoruz fakat bu kez de Orta ve Doğu Karadeniz bu yağışlı sistemin içine girecek. Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli yağmurların etkisine pazar gecesinden itibaren girecek, öncesinde lokal olarak kuvvetli yağış geçişleri görülebilir. Ancak özellikle pazartesi ve salı (10-11 Temmuz) Doğu Karadeniz’de büyük bir ya da birkaç sel yaşanabilir. Hava tahminlerinde görünen 100 mm ve üzerinde aşırı yağışlar en çok Rize-Trabzon arasında yoğunlaşacak görünüyor. Haftaya çarşamba (12 Temmuz) gününden itibaren ise bu tehlikeli boyutta hava olaylarının içinden çıkacağız. 13-14 Temmuz ve sonrasında ise tıpkı bugünlerde güney bölgelerde olduğu gibi, aşırı sıcak ve kurak günlere girmiş oluruz. REKLAM