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Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bu akşam başladı. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda köklü İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği Karagümrük Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili bilgiler...

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  • Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

    Süper Lig'in 27. haftasnın kapanış mücadelesinde zirve ortaklarından Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük karşısına çıkıyor. Kupada Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ve moral bulan sarı lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada 3 puan hedefliyor. İşte, Karagümrük Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntılar...
  • Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

    KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Karagümrük Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak.
  • Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

    KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karagümrük Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

    MUHTEMEL 11'LER

    Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Diagne.
  • Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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