Karahan'dan ABD'de sunum

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.259,17 %1,43
        DOLAR 44,7341 %0,10
        EURO 52,7272 %0,31
        GRAM ALTIN 6.870,81 %0,84
        FAİZ 40,04 %-1,65
        GÜMÜŞ GRAM 111,76 %2,86
        BITCOIN 74.605,00 %1,92
        GBP/TRY 60,5526 %0,28
        EUR/USD 1,1780 %0,18
        BRENT 98,45 %-0,92
        ÇEYREK ALTIN 11.233,78 %0,84
        TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD'de gerçekleştirdiği sunumda talep göstergelerinin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD programı kapsamında New York'ta gerçekleştirdiği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumunda, enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Sunumda mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 30,9’a gerilediğini belirten Karahan, düşüş hızının değişmekle birlikte dezenflasyonun tüm alt gruplarda sürdüğünü kaydetti.

        Karahan, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşün görüldüğüne dikkati çekerek, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ve bu desteğin bu yıl devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

        REKLAM

        Eşel mobil sisteminin enflasyonist baskıları sınırlandırdığını vurgulayan Karahan, iktisadi faaliyette yavaşlamanın görüldüğünü aktardı.

        Karahan, kapasite kullanımının zayıf seyrettiğini belirterek, talep göstergelerinin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

        Ankete dayalı göstergelerin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı doğruladığını aktaran Karahan, kredi büyümesinin yılın ilk çeyreğinde yavaşladığını ifade etti.

        Karahan, enerji ve turizmle şekillenen cari işlemler açığının tarihsel ortalamanın altında seyrettiğini vurguladı.

        Altın fiyatlarındaki gerilemenin hanehalkı döviz talebinde etkili olduğunu kaydeden Karahan, rezervlerin düzeyinin daha önceki çıkış dönemlerinde olduğundan daha güçlü olduğunu bildirdi.

