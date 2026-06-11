Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Karalamalar, Meşkler' sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde

        'Karalamalar, Meşkler' sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde

        Sakıp Sabancı Müzesi Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden oluşan 'Karalamalar, Meşkler' sergisi, hattatların kusursuz harf kompozisyonlarına ulaşma sürecine ışık tutuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Karalamalar, Meşkler' sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde

        Osmanlı hattatlarının yazı alıştırmalarını, karalama ve meşklerini bir araya getiren “Karalamalar, Meşkler” sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyarete açıldı.

        Karalama, Ahmed Karahisari, sülüs hat ile, 16. yüzyılın ikinci yarısı
        Karalama, Ahmed Karahisari, sülüs hat ile, 16. yüzyılın ikinci yarısı

        SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’ndan seçilen karalama ve meşkler ile Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı koleksiyonundaki eserlerden oluşan seçki, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemin usta hattatlarını bir araya getiriyor.

        Karalama, Ali Mısri Efendi, sülüs hat ile, 19. yüzyıl başı; Kubbealtı Vakfı
        Karalama, Ali Mısri Efendi, sülüs hat ile, 19. yüzyıl başı; Kubbealtı Vakfı

        Hattatların gelişigüzel eskizlerden kusursuz harf kompozisyonlarına uzanan çalışma süreçlerini yansıtan seçkide Ahmed Karahisarî, Şeyh Hamdullah geleneğini sürdüren Hafız Osman, Karalamacı Hamdi Efendi, Mahmud Celâleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Bakkal Ârif, Hasan Rıza ve İsmail Hakkı Altunbezer gibi hattaların eserleri yer alıyor.

        Derviş Ali, sülüs hat ile, 1666-67
        Derviş Ali, sülüs hat ile, 1666-67

        Pazartesi hariç hafta içi her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan “Karalamalar, Meşkler” sergisi kapsamında, 16 Haziran Salı günü saat 14.00’te, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu Yöneticisi Dr. Ayşe Aldemir’in rehberliğinde küratörlü bir sergi turu gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gölette kaybolan Metin'in cesedi bulundu; arkadaşları korkudan kimseye haber vermemiş

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dün sulama göletinde kaybolan Metin Çağlayan'ın (13) bugün cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, akşam saatlerinde Çağlayan'ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi.(DHA)

        #Sakıp Sabancı Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!