Osmanlı hattatlarının yazı alıştırmalarını, karalama ve meşklerini bir araya getiren “Karalamalar, Meşkler” sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Karalama, Ahmed Karahisari, sülüs hat ile, 16. yüzyılın ikinci yarısı

SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’ndan seçilen karalama ve meşkler ile Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı koleksiyonundaki eserlerden oluşan seçki, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemin usta hattatlarını bir araya getiriyor.

Karalama, Ali Mısri Efendi, sülüs hat ile, 19. yüzyıl başı; Kubbealtı Vakfı

Hattatların gelişigüzel eskizlerden kusursuz harf kompozisyonlarına uzanan çalışma süreçlerini yansıtan seçkide Ahmed Karahisarî, Şeyh Hamdullah geleneğini sürdüren Hafız Osman, Karalamacı Hamdi Efendi, Mahmud Celâleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Bakkal Ârif, Hasan Rıza ve İsmail Hakkı Altunbezer gibi hattaların eserleri yer alıyor.

Derviş Ali, sülüs hat ile, 1666-67

Pazartesi hariç hafta içi her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan “Karalamalar, Meşkler” sergisi kapsamında, 16 Haziran Salı günü saat 14.00’te, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu Yöneticisi Dr. Ayşe Aldemir’in rehberliğinde küratörlü bir sergi turu gerçekleştirilecek.