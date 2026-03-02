Karaman'da 1931 yaşındaki anıt ağaç asırlara meydan okuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünce 2022'de Akçaalan köyünde yapılan çalışmada 7 ağaç, anıt ağaç olarak tescillendi.

O dönem 1927 yaşında olduğu tespit edilen 'Juniperus excelsa' türündeki boylu ardıç, 11 metre çevre genişliği ve 13 metre yüksekliğiyle dikkati çekiyor.

"TÜRKİYE'NİN BELKİ DE YAŞ AÇISINDAN İLK 10'UNDA DİYEBİLİRİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Mesut Gün, kentte farklı türlerde 32 anıt ağaç bulunduğunu söyledi. Anıt ağaçların her birinin farklı özellikleri olduğunu anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Anıt ağaçlar, boyutsal, kültürel ve görsel açıdan 3 farklı türe ayrılıyor. Yani boyutsal olarak kendi türünün üstün özelliklerine sahip olacak. Kültürel olarak o bölgede değer verilen bir ağaç olacak. Görsel açıdan kendi türünün farklı bir görselini sunacak. Akçaalan'daki ağacımız, boyutsal olarak kendi türünün en üst özelliklerine sahip. Karaman'ın en yaşlı anıt ağacı. 2026 itibarıyla 1931 yaşında. Türkiye'nin belki de yaş açısından ilk 10'unda diyebiliriz."