Kocasını sevgilisine öldürttü!
Olay, Karaman'da meydana geldi. 24 yaşındaki kişi, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
Olay, Karaman'da meydana geldi. 24 yaşındaki Mehmet Ali Başar, annesiyle birlikte Karaman'daki evinde yaşıyordu.
Gece saatlerinde kapısı çalan Başar, kapıyı açtığında silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Başar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis içerisinde 6 kişinin bulunduğu şüpheli otomobilin peşine düştü. Cinayeti planlayan, ayrı yaşadığı eşi çıktı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda kadının, kocasını sevgilisine öldürttüğünü ortaya çıkardı.
Araçta bulunan 6 kişi kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.