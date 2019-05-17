Olay, dün akşam saatlerinde Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü yakınlarında meydana geldi. Çoban Mevlüt Aslan (46),arazide koyunları otlattığı sırada bir kamyon yaklaştı. Durumdan tedirgin olan Aslan, cep telefonuyla koyunların sahibi Memiş Elçiçeği ve kardeşi Selman Elçiçeği'ni arayıp yardım istedi.

Kamyondan inen yaklaşık 10 kişi, Aslan'ı etkisiz hale getirip, koyunları çalmak istedi. DHA'nın haberine göre; Aslan, koyun hırsızlarına direnirken bu sırada olay yerine Memiş Elçiçeği ve Selman Elçiçeği geldi. Koyunların sahipleri ve hırsızlar arasında kavga çıktı.

Taş ve sopalarında kullandığı kavgada çoban Aslan, Elçiçeği kardeşler ve koyunları çalmaya çalışan 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan başına darbe alan Selman Elçiçeği'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, koyunları çalmak isterken yaralanan 5 kişinin de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.



