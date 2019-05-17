Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman'da koyun sahipleri hırsızlara direndi: 8 yaralı

DHA

Karaman'da arazide otlatılan koyunları çalmak isteyen yaklaşık 10 kişiyle, çoban ve koyun sahipleri arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı

karaman

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü yakınlarında meydana geldi. Çoban Mevlüt Aslan (46),arazide koyunları otlattığı sırada bir kamyon yaklaştı. Durumdan tedirgin olan Aslan, cep telefonuyla koyunların sahibi Memiş Elçiçeği ve kardeşi Selman Elçiçeği'ni arayıp yardım istedi. 

Kamyondan inen yaklaşık 10 kişi, Aslan'ı etkisiz hale getirip, koyunları çalmak istedi. DHA'nın haberine göre; Aslan, koyun hırsızlarına direnirken bu sırada olay yerine Memiş Elçiçeği ve Selman Elçiçeği geldi. Koyunların sahipleri ve hırsızlar arasında kavga çıktı.

Taş ve sopalarında kullandığı kavgada çoban Aslan, Elçiçeği kardeşler ve koyunları çalmaya çalışan 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan başına darbe alan Selman Elçiçeği'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, koyunları çalmak isterken yaralanan 5 kişinin de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi
GÜNDEMMinik Ecrin'i arama çalışmalarına ara verildi
Küçükçekmece'de imalathane yangını
GÜNDEMKüçükçekmece'de imalathane yangını
Diyarbakır'da yol verme kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMYol verme kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
GÜNDEMKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Uzaklaştırma cezası aldı, eşiyle barışmak için intihara kalkıştı
GÜNDEMEşiyle barışmak için intihara kalkıştı
Muş' ta otomobil sürüye daldı: 19 koyun öldü
GÜNDEMOtomobil sürüye daldı: 19 koyun öldü
Temsili Bandırma Vapuru Samsun'a hareket etti
GÜNDEMTemsili Bandırma Vapuru Samsun'a hareket etti
Kişisel Verileri Koruma Kurulu yönetmeliğinde değişiklik
GÜNDEMKişisel Verileri Koruma Kurulu yönetmeliğinde ...
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklamalar
GÜNDEM"Ciddi bir tehditle uğraşıyoruz"
Beykoz'da tek katlı evde patlama
GÜNDEMBeykoz'da tek katlı evde patlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X