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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Karaman'dan acı haber! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Yavuz Selim Kalaycı hayatını kaybetti. Kalaycı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika: Karaman'dan acı haber! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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AA

Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Harun A. (32) yönetimindeki otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya (15) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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