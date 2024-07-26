Hafta sonu ne izleyeceğine karar veremeyenler için: IMDb'den yüksek puan almış 10 gangster filmi önerisi!
Hafta sonu film izlemek için karar vermek her zaman kolay değildir. Farklı türler ve sayısız seçenek arasında kaybolmak kaçınılmaz olabilir. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için, sizin için gangster temasını seçtik ve IMDb'den yüksek puan almış filmleri derledik. İşte, IMDb'de yüksek puan almış haftasonu izleyebileceğiniz filmler!
Sinema dünyasında mafya ve suç örgütlerinin karanlık dünyasını konu alan gangster filmleri, genellikle izleyicilerin ilgisini çeken bir film türü. Güç, ihanet, sadakat ve entrika temalarının yoğun olarak işlendiği bu tür filmler, sinema tarihinin en unutulmaz yapımları arasında yer alır. Haberimizde sizin için IMDb'de yüksek puan alan sürükleyici hikayelere sahip gangster filmlerini derledik. İşte, yüksek puanlı gangster filmleri!
1. GOODFELLAS (SIKI DOSTLAR)
Martin Scorsese tarafından yönetilen filmde, eski mafya babası Henry Hill'in gerçek hayat hikayesi yani onun mafya içindeki yükselişi ve düşüşünü anlatılıyor. Robert De Niro’nun başrolünde yer aldığı bu 1990 yapımı film, 1 Oscar ödülüne sahip.
IMDb puanı: 8.7/10
2. CITY OF GOD (TANRI KENT)
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde geçen film, suçun ve çetelerin yoksul mahallelerde belirleyici güç haline geldiği 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar birçok karakterin hayatını anlatıyor. 4 Oscar’a aday gösterilen bu 2002 yapımı film, 2 saat 10 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.6/10
3. ONCE UPON A TIME IN AMERICA (BİR ZAMANLAR AMERİKA)
1984 yapımı Bir Zamanlar Amerika'da filmi New York City'deki Yahudi gangsterlerin 20'li yıllardaki çocukluklarından 60'lı yıllardaki yetişkinliklerine kadar geçen hayatlarını anlatıyor. Robert De Niro gibi isimlerin başrolünde yer aldığı film, 2 BAFTA ödülüne sahiptir.
IMDb puanı: 8.3/10
4. AMERICAN GANGSTER (AMERİKAN GANGSTERI)
Ünlü Alien ve Blade Runner filmlerinin yönetmeni olan Ridley Scott’ın yönetmenliğini üstlendiği bu film, Vietnam Savaşı'ndan kalma Amerikan servis uçaklarını kullanıp Amerika'ya uyuşturucu kaçakçılığı yaparak bir imparatorluk kuran gangster Frank Lucas'ın hayatını anlatıyor. Russel Crowe’un başrolünde yer aldığı bu 2007 yapımı film, 2 Oscar’a aday gösterildi.
IMDb puanı: 7.8/10
5. THE KILLER (ACIMASIZ KATİL)
Gangster aksiyon karışımı 1989 yapımı olan bu film, bir çatışma sırasında bir gece kulübü şarkıcısını kazara kör ettikten sonra emekli olmaya karar veren bir tetikçiyi konu alıyor. Ancak bir polis dedektifiyle arkadaş olduktan sonra, bir kadın arkadaşını kötü şöhretli bir gangsterden korumasına yardım etmeye yemin ettikten sonra yeraltı dünyasına geri dönmek zorunda kalır.
IMDb puanı: 7.7/10
6. EASTERN PROMISES (ŞARK VAATLERİ)
David Cronenberg’in yönettiği bu 2007 yapımı filmde doğum sırasında ölen bir genç, günlüğüne çocuğunun şiddet yanlısı bir Rus mafya ailesinin karıştığı bir tecavüzle bağlantısı olabilecek ipuçlarını bırakır. Naomi Watts ve Viggo Mortensen gibi isimlerin başrol olarak oynadığı bu film, 1 Oscar’a aday gösterildi.
IMDb puanı: 7.6/10
7. THE LONG GOOD FRIDAY
Kara komediyi, heyecanı, gerilimi ve son derece şanssız bir ana karakteri tek bir gergin ve eğlenceli filmde gelecek vaat eden bir gangster bilinmeyen, çok güçlü bir tehdidin isyanıyla sınanıyor. 1980 yapımı bu film, John Mackenzie tarafından yönetildi ve 1 BAFTA ödülüne aday gösterildi.
IMDb puanı: 7.6/10
8. GANGS OF NEW YORK (NEW YORK ÇETELERİ)
Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz ve Daniel Day-Lewis gibi ünlü isimlerin yer aldığı 2002 yapımı bu film, 19. yüzyılın ortalarında New York'un Five Points semtindeki rakip çetelerin çatışmasını konu alıyor. Göçmen karşıtı bir çetenin güçlü liderinden intikam almak isteyen göçmenlerin hikayesinin gösterildiği bu film, Martin Scorsese tarafından yönetildi ve 10 Oscar’a aday gösterildi.
IMDb puanı: 7.5/10
9. GET CARTER (YÜZLEŞME)
1971 yapımı bu filmde kardeşi gizemli bir şekilde bir araba kazasında ölünce Londralı gangster Jack Carter, olayı araştırmak için Newcastle'a gider. 1 BAFTA ödülüne aday gösterilen bu film 1 saat 52 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.3/10
10. THE OUTFIT (KIYAFET)
2022 yapımı olan bu filmde, müşterileri tehlikeli gangsterlardan oluşan bir terzi, önemli bir gecede hayatta kalabilmek için tehlikeli bir gangster grubunu kurnazlıkla alt etmelidir. Filmin uzunluğu 1 saat 45 dakikadır.
IMDb puanı: 7.2/10
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Fotoğraf kaynakları: IMDb