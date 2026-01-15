'Kardeş Takımı 3', ikinci sıraya yerleşti

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören 'Kardeş Takımı' serisi, final filmiyle gişede güçlü bir açılış yaptı. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı olan, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Kardeş Takımı 3, vizyona girdiği ilk hafta sonunda elde ettiği gişe rakamlarıyla aile ve çocuk filmleri kategorisinde lider oldu.

İLK 5 GÜNDE 100 BİNİ AŞTI

9 - 13 Ocak arasında 100 bini aşkın izleyici tarafından izlenen 'Kardeş Takımı 3', kendi kategorisinde haftanın en çok izlenen filmi olurken, tüm filmler listesinde ise 2'nci sıraya yerleşti.

Serinin final filmi olarak sinemaseverlerle buluşan 'Kardeş Takımı 3', eğlenceli hikâyesi ve macera dolu atmosferiyle sömestr tatiline iddialı bir giriş yapıyor.

Filmin vizyon sürecinde Türkiye turnesine çıkan oyuncular, gerçekleşen özel izlemelerde çocuklar ve ailelerle buluştu. Salonların dolup taştığı gösterimlerde minik seyirciler oyuncuları büyük bir sevgiyle karşılarken, imza alıp ve hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmediler. Turneler Kardeş Takımı’nın coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıdı.