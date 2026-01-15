Habertürk
        'Kardeş Takımı 3', ikinci sıraya yerleşti

        'Kardeş Takımı 3', ikinci sıraya yerleşti

        'Kardeş Takımı' serisi, final filmiyle gişede güçlü bir açılış yaparak en çok izlenen filmler listesinde ikinci sıraya yerleşti

        Giriş: 15.01.2026 - 12:23 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:23
        İkinci sıraya yerleşti
        Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören 'Kardeş Takımı' serisi, final filmiyle gişede güçlü bir açılış yaptı. CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı olan, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Kardeş Takımı 3, vizyona girdiği ilk hafta sonunda elde ettiği gişe rakamlarıyla aile ve çocuk filmleri kategorisinde lider oldu.

        İLK 5 GÜNDE 100 BİNİ AŞTI

        9 - 13 Ocak arasında 100 bini aşkın izleyici tarafından izlenen 'Kardeş Takımı 3', kendi kategorisinde haftanın en çok izlenen filmi olurken, tüm filmler listesinde ise 2'nci sıraya yerleşti.

        Serinin final filmi olarak sinemaseverlerle buluşan 'Kardeş Takımı 3', eğlenceli hikâyesi ve macera dolu atmosferiyle sömestr tatiline iddialı bir giriş yapıyor.

        Filmin vizyon sürecinde Türkiye turnesine çıkan oyuncular, gerçekleşen özel izlemelerde çocuklar ve ailelerle buluştu. Salonların dolup taştığı gösterimlerde minik seyirciler oyuncuları büyük bir sevgiyle karşılarken, imza alıp ve hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmediler. Turneler Kardeş Takımı’nın coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıdı.

        Filmin Konusu: Takım ruhu, cesaret ve aile bağlarını merkezine alan yapım, izleyiciyi bu kez zamanda sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Geçmiş ile gelecek arasında kurulan köprü, film boyunca hem mizahı hem de macerayı bir araya getiriyor. Zamanda yaşanan bu sıra dışı yolculuk, izleyicileri eğlenceli bir serüvene ortak edecek.

        Yönetmenliğini; Bedran Güzel’in, senaristliğini ise Elif Dede’nin üstlendiği filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın, serinin son filmi için bir araya geldi.

        #Kardeş Takımı
