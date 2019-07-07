Kardeşim Benim 2 filmi oyuncuları kimler, Parker konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizlerin sezon finali yaotığı yaz ayında kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. ATV'de ise bu akşam başrolünü Murat Boz ile Burak Özçivit'in aldığı Kardeşim Benim 2 filmi var.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit - Hakan

Murat Boz - Ozan

Pınar Deniz - Didem

Leyla Feray - Leyla

Mustafa Dok - Kenan

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz),arkadaşları Tato’ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege’dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray),öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

KARDEŞİM BENİM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya'da bazı sahneleri ise Rize'de çekildi.