KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ ÖZETİ

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir.

Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.