"Evden çıkmanızı istiyor!"

Gönül, Şengül'ün Asiyeler için yaptığı sinsi planı tersine çevirmek isterken, Sevgi Teyze de hiç beklemediği bir anda geçmişten gelen pişmanlığıyla karşı karşıya kalır. Şengül'ün yaptıklarına dayanamayan Ömer'in yaptığı hamle ise, herkesi şoke eder.