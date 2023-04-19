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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Karen isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KAREN ADININ ANLAMI NEDİR?

Karen ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Karen adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Karen isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KAREN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Karen ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Saf, arı, katıksız. Temiz.

KAREN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Karen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Karen adını koymak caizdir.

KAREN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Karen ismini kullanan 888 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Karen ismini kullanan 254 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Karen ismini kullanan 64 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Karen ismini kullanan 96 kişi bulunmaktadır.

KAREN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Karen ismindekiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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