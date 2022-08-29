Karın ağrısına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Karın ağrısı her yaş grubunda ortaya çıkan bir problemdir. Yediğimiz bir yemekten, içecekten, regl periyotlarından ya da farklı hastalıklardan kaynaklı olarak karın ağrısı meydana gelebilir. Kişiler uzun süreli ve sancılı karın ağrılarında mutlaka doktora görülmelidir. Ancak kısa süreli karın ağrısında evde kolay bir şekilde uygulayabilecekleri doğal yöntemleri uygulayabilirler. Peki, karın ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir?

Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?

Gün içinde tükettiğimiz tüm besinler bağırsak hareketlerimizin düzenli çalışmasında etkilidir. Eğer yağlı, baharatlı ve katı ürünlerin tüketiminde bir düzensizlik varsa bu bağırsakları da etkileyeceği için karın ağrısına neden olur. Bunun yanı sıra mide rahatsızlıkları, gıda zehirlenmesi, laktoz, safra kesesi problemleri ve karaciğer hastalıkları gibi sorunlar da karın ağrısına yol açabilir. Bu kapsamda kişiler karın ağrısına iyi gelen muz, yoğurt, elma püresi ve nane gibi besinleri tüketerek hazımsızlık sorunu gidermeye çalışabilirler. Karın ağrısına iyi gelen bu besinlere rağmen ağrıda azalma yoksa kişiler doktora görülmelidir.

Karın Ağrısına İyi Gelen Çaylar

Karın ağrısına iyi gelen çaylardan biri nane limon çayıdır. Gribal enfeksiyon hastalığında da kullanılan nane limon çayı karın ağrısının kesilmesinde oldukça etkilidir. Nanenin mide sorunlarına ve hazımsızlığa iyi gelmesi limonun ise enfeksiyon ve bakterilere karşı savaşması bu çayı en etkili doğal yöntemlerden biri haline getirmektedir.

Rezene çayı, rezene tohumlarından elde edilir. Bu çay ile hazımsızlık ve sindirim sorunları ortadan kalkar. Rezene çayı aynı zamanda gaz giderir ve bağırsaklarda yer alan parazitleri ortadan kaldırmaktadır. Hazımsızlık ve sindirim problemleri karın ağrısının meydana gelmesinde etkili olduğu için rezene çayı tüketimi de önerilmektedir.

Alternatif tıbbın baş aktörlerinden biri olan zencefil çayı karın ağrısı için de tavsiye edilir. Antioksidan özelliği ile vücutta enfeksiyon oluşumunun önüne geçer.

Genellikle yorgunluk ve uykusuzluk problemi olan kişilerin papatya çayı tüketmesi önerilir ancak papatya çayı aynı zamanda kramp ve gaz sancılarının azaltılması için de etkili bir bitki çayıdır.

Sindirim sistemi ile tüketilmesi önerilen çaylardan biri de tarçın çayıdır. Kabuk tarçın ile hazırlanan çay sıcak olarak tüketildiğinde sindirim sistemini rahatlatıcı bir fayda sağlar.

Karın Ağrısına İyi Gelen Hareketler

Karın ağrısını gidermek için evde uygulanabilecek basit hareketler de önerilmektedir. Kişiler karınların sıcak su torbası koyarak ağrının azalmasını ve karın kaslarının gevşemesini sağlayabilir. Bunun yanı sıra yere uzanarak esneme ve germe hareketleri de yapılabilir. Son olarak yere uzanıp karın bölgesine dairesel masajlar da uygulanabilir.

Karın Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Karın ağrısına iyi gelen pek çok bitki vardır. Ancak bunların içerisinde hem besin hem de çay olarak tüketildiğinde kısa sürede olumlu sonuç alınan 5 bitki bulunur. Bu bitkilerin ortak özelliği antioksidan bileşenleri, gaz giderici olma özellikler ve bakteri öldürücü etkilerinin olmasıdır. Ancak karın ağrısı bu doğal yöntemler ile iyileşmez ise kişiler vakit kaybetmeden doktora görünmelidir. İşte karın ağrısı meydana geldikten sonra tüketilmesi önerilen bitkiler: