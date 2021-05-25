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Karınca duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Bereket duası (Karınca duası) anlamı

Karınca duası bereket duası olarak da bilinmektedir. Bol rızık, kazanç ve borçlardan kurtulmak için okunan bir dua olan Bereket duası araştırılıyor. İşte Karınca duası (Bereket duası) Arapça ve Türkçe okunuşu

Karınca duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Bereket duası (Karınca duası) anlamı

Bereket duası Müslüman vatandaşlar tarafından sıklıkla okunan bir dua olmakla birlikte bolluk ve bereket için okunuyor. Helal para, bolluk ve hayırlı rızka ulaşmak için bu duayı okuyabilirsiniz...

KARINCA DUASI NEDİR?

Kıtlık, borç, maddi sıkıntı gibi durumlardan kurtulmak isteyen insanlar, kâinatın yaratıcısı ve mülkün sahibi olan Allah’tan bolluk ve bereket isterler. Niyazlarını da Karınca (Bereket) duasını okuyarak dile getirirler. Dünyevi maddi sıkıntılardan, borçtan kurtulmak ve refaha ermek isteyenler peygamber, melek, kutsal kitap ve Ashabı Kehf isimleri yüzü suyu hürmetine Allah’a yakarırlar.

Duaya “karınca” adının verilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hz. Süleyman zamanında kuraklık yaşanmaktadır. Hz. Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına giderken, bir karıncanın Allah’a yakardığını ve dua ettiğini duyar. Karıncanın duasının kabul görmesi, yağmur yağması sonucu bu dua dilden dile dolaşır.

Karınca duasının, Kuran’da ve sahih hadis kitaplarında yer almamasına rağmen içeriğinde dine aykırı hiçbir unsur bulunmuyor.

BEREKET DUASI (KARINCA DUASI) ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

BEREKET DUASI (KARINCA DUASI) TÜRKÇE ANLAMI

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

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