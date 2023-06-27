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Haberler Yaşam Karınca Kış Uykusuna Yatar mı? Karıncalar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?
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Karınca kış uykusuna yatar mı? Karıncalar kış uykusuna ne zaman yatar?

Karınca gibi çalışmak deyimini duymayanımız yoktur. Belkide hayvanlar içinde en çalışkan olan tür karıncalardır. Tüm yazı çalışarak geçirerek kışa hazırlık yapan karıncalarla ilgili pek çok detay merak edilmektedir. Karıncalar hakkında sıkça sorulan sorulardan biri de karıncalar kış uykusuna yatar mı sorusudur. Çalışkanlığıyla anılan karıncaların kış uykusuna yatıp yatmadıklarını merak edenler için araştırdık.

Karınca Kış Uykusuna Yatar mı? Karıncalar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?
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Renkleri genel olarak koyu kahve ve siyah olarak bilinen karıncaların pek çok farklı türü vardır. Türlerine göre boyutları da değişkenlik gösteren karıncalar yaprak biti olan bitkilerle beslenirler. Doğal alanda bu şekilde beslenen karıncalar ev ortamında yaşıyorsa şeker ve tuz gibi insanların tükettiği pek çok besini de yemektedirler. Peki beslenme şekli çeşitlilik gösteren karıncalar kış uykusuna yatar mı sorusuna geçmeden önce belirtmeliyiz ki kış uykusuna yatan canlılar soğukkanlı canlı türlerine aittir. Kısaca soğukkanlı canlılar grubunda yer alan hayvanlar kış uykusuna ihtiyaç duyarken sıcakkanlı canlıların ise kış uykusuna gereksini olmamaktadır.

Karıncalar Kış Uykusuna Yatar mı?

Karıncalar soğukkanlı canlı grubuna girdikleri için kış uykusuna ihtiyacı olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle karıncalar kış uykusuna yatar mı diye merak edenlerdenseniz eğer sorunuzun yanıtı evet olacaktır. Soğukkanlı olan karıncalar sıcak hava koşullarında kış ayları için hazırlık süreci geçirirler. Bu süreç kış aylarını geçirmelerine yarar sağlayacağı gibi yaz aylarında çalışmaları için de kış uykusu olmazsa olmazlardandır. Çalışmak için gereken enerjiyi kış uykusunda depolayan karıncalar kış uykusuna ne zaman yatar? Karıncaların kış uykusuna ne zaman yattıklarını ve karıncalar kaç ay kış uykusu yatar gibi detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Karıncalar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar? Karıncalar Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Soğukkanlı canlılardan olan karıncaların soğuk havalarda vücut ısıları düşmektedir. Her ne kadar koloni halinde yaşadıkları için birbirlerinin ısısını korusalar da hava koşulları sertleştikçe bu durum güçleşir. Peki karıncalar kış uykusuna ne zaman yatar? Koloni halinde yaşayan karıncaların pek çok hareketi dikkat çekmektedir. Kış aylarında pek rastlayamadığımız karıncalar genellikle hava ısısı 10 derecenin altına düştüğünde kış uykusuna yatar. Karıncalar kış uykusuna ne zaman yatar sorusunun ardından merak edilen diğer nokta ise karıncalar kaç ay kış uykusuna yatar olacaktır. 10 derece sıcaklığın altında kış uykusuna yatan karıncaların bulunduğu bölgenin ısısına göre bu sürenin uzunluğu değişmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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