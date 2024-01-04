Karısı ve 5 çocuğu öldü! 5 ay sonra düğün yaptı

Karısı ve 5 çocuğu öldü! 5 ay sonra düğün yaptı

Karısı ve 5 çocuğu öldü! 5 ay sonra düğün yaptı Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Şanlıurfalı Özlem Çetin ve 5 çocuğunun ölümü dosyasının sır perdesi aralanıyor. 6 Mayıs 2023 günü anne Özlem Çetin ve 5 çocuğunun içinde bulunduğu araç Şanlıurfa Göbeklitepe'de sulama kanalına düştü. Anne ve çocukları öldü, baba Hasan Çetin ise araçtan son anda atladım dedi

Özlem'in ailesi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu ve kızları ile torunlarının kaza sonucu ölmediğini, damatları Hasan Çetin'in onları öldürdüğünü iddia etti.

Türkiye'nin konuştuğu programa Hasan Çetin'in 5 ay sonra yaptığı düğünün görüntüleri damga vurdu. Hasan Çetin’in evlendiği isim İslim, çeyizleri önünde video çekti, sosyal medyada paylaştı. Aile, İslim'in çeyizinin ve altınlarının ölen kızları Özlem'e ait olduğunu ileri sürdü. Stüdyodaki aile gözyaşlarını tutamadı.

"İSLİM'İN AİLESİ BOŞANMASI İÇİN ÖZLEM'İ TEHDİT ETTİ"

Canlı yayına damgasını vuran bir diğer gelişme de gizli tanığın sözleri oldu. Gizli tanık, Hasan'ın teyzesi ve yengesinin mahalleye gelip insanları tehdit ettiğini, Hasan aleyhine konuşmamalarını istediklerini söyledi. Ayrıca İslim'in anne ve babasının, Özlem'e "Kocan kızımızla birlikte oldu, ondan boşanacaksın" diye baskı yaptıklarını, Özlem'in bunu ölmeden önce anlattığını ileri sürdü.