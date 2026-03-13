        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını 4.kattan itti iddiası! | Son dakika haberleri

        Karısını 4.kattan itti iddiası!

        İzmir'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşen Aylin G., ağır yaralandı. Aylin G.'nin, eşi tarafından bir eve götürülüp şiddet gördüğü, kaçtığı balkondan da eşi tarafından itildiği ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Karısını 4.kattan itti iddiası!
        İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşen Aylin G. (30), ağır yaralandı. Aylin G.'nin, eşi tarafından bir eve götürülüp şiddet gördüğü, kaçtığı balkondan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Mart Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aylin G., bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı.

        Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin G., tedaviye alındı. Aylin G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Aylin G.'nin eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

        'ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI' İDDİASI

        Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Okan G., eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin G.'yi kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan G.'nin de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin G.'nin burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi. Diğer yandan şüpheliler Okan G. ile arkadaşı A.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        HT 360 - 11 Mart 2026 (ABD Ne Zaman İsrail'e ''Yeter'' Der?)

        Ortadoğu'da savaşın 12. günü. Tel Aviv'de gün boyu siren sesleri. ABD'li Senatörden Trump'a İran tepkisi. ABD İran'a asker gönderecek mi? İsrail'in sonunu nükleer mi getirecek? İran'dan sonra hedef Pakistan mı? ABD ne zaman İsrail'e ''Yeter'' der? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        #Son dakika haberler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
