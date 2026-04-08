Karısını karşısında gördü, stüdyoyu terk etti! "Karım bana saldırabilir"

“KARIM BANA SALDIRABİLİR”

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde programa katılan Hafize, eşi Hasan’ı bir yıldır aradığını ve kendisinden boşanmak istediğini söylemişti. Didem Arslan Yılmaz, Hasan’ı kısa sürede bularak çifti yüzleştirmişti. Bugün ise Hasan stüdyoya geldi.

KARISINI GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTI

Didem Arslan Yılmaz, Hasan’ı stüdyoya davet etti. Birazdan eşiyle yüzleşeceğini söylemesi üzerine Hasan, “Karımı getirmeyin, ondan korkuyorum” ifadelerini kullandı. Kısa bir süre sonra eşini karşısında gören Hasan, büyük panik yaşayarak koşarak stüdyoyu terk etti. Yaşananlar stüdyoda şaşkınlık yarattı.

“DÖVDÜM AMA SOR BİR NEDEN DÖVDÜM?”

Hafize, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtlarken eşini dövdüğünü doğruladı. Bu açıklama stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Çiftin yüzleşmesi programda dikkat çeken anlara sahne oldu.