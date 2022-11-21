Karkamış nerede, nereye bağlı?

KARKAMIŞ NEREDEDİR VE NEREYE BAĞLIDIR?

Karkamış, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Karkamış, Gaziantep'in sanayi yönünden en az gelişmiş ilçesi ise de, Suriye-Türkiye sınır kapılarını ilçe bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahiptir. İlçe toprakları tarıma elverişlidir. Karkamış ilçesi su yönünden çok şanslıdır, çünkü ilçe hem Fırat nehrine yakın hem de ilçenin içinden su kanalları geçmektedir.