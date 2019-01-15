Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ( TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor.

Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. İHA'nın haberine göre; trende iki de kuşetli vagon bulunuyor.

YER BULMAK ZOR

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam ediyor.

Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu trende yolculuk, şarkılar ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

Yurdun birçok ilinden Doğu’ya Doğu Ekspresiyle gelerek seyahat eden ve muhteşem manzara izleme fırsatı bulan vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmiyor. İstanbul’da proje müdürü olarak görev yapan Murat Turna da, Doğu Ekspresi seyahatini drone ile havadan çektiği görüntülerle ebedi kıldı. Erzurum-Kars arası güzergâhta karla bütünleşen Doğu Ekspresi adeta görsel şölen oluşturdu.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Doğu Ekspresi'nden bilet alamayan vatandaşlar tepkilerini CİMER'e şikâyet ederek sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Artan benzer şikâyetler üzerine TCDD Taşımacılık Doğu Ekspresi biletleri ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

TCDD Taşımacılık resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Doğu Ekspresi kapasitesinin tüm talepleri karşılaması mümkün bulunmamaktadır. " denildi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne CİMER kanalıyla Doğu Ekspresi’nde bilet bulunmaması ile ilgili sorular gelmektedir. Bilindiği gibi TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletilen Doğu Ekspresi özellikle son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle her mevsim en fazla tercih edilen trenlerden birisi haline gelmiştir. Geçen yıl teknik imkanlar çerçevesinde 1 yataklı ve 1 kuşetli vagon bağlanarak kapasitesi artırılan Eksprese talep, kapasitesinin çok çok üzerinde olmaktadır. Dolayısıyla, Doğu Ekspresi kapasitesinin tüm talepleri karşılaması mümkün bulunmamaktadır. CİMER kanalıyla yöneltilen sorulardan birisi de Doğu Ekspresinde gruplara ayrılan yerlerle ilgilidir. Eksprese iki yataklı vagon, acente, dernek, öğrenci grubu, fotoğrafçılık grupları, dağcılık kulüpleri, vakıf vb. gruplar için bağlanmaktadır. Bu yıl bu yerlerin adil bir şekilde tahsisi için Şirketimizin internet sitesinde duyurularak, 04 Haziran-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında sezon talepleri alınmış, talepler değerlendirilerek bu gruplar için bağlanan iki yataklı vagon eşit bir şekilde tahsis edilmiştir. Bin 300 kilometreyi yaklaşık 25 saatte alan ve özel bir parkur olarak yurt dışından da ilgi gören Doğu Ekspresi halen dört yataklı, dört pulman, iki kuşetli, bir yemekli vagon ile seferlerine devam etmekte, dört pulman, iki kuşetli ve iki yataklı vagonun tamamı bireysel yolculara tahsis edilerek satılmaktadır. Bölge turizmine büyük katkıları olan Doğu Ekspresinin biletleri 30 gün öncesinden satışa sunulmaktadır."

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