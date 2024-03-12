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        Haberler Yaşam Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman drone ile görüntülendi

        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman drone ile görüntülendi

        Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:38
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        Kar, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.

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        Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların bahar ayında beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

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        Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'nda, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

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        Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

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        #ılgaz dağı
        #Ilgaz Dağındaki orman
        #Ilgaz Dağı Milli Parkı
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