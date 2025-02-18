Karla kaplı İshak Paşa Sarayı fotoğrafçıları çekiyor

"İnsanların kafasında bir algı vardı, bu kırıldı. Özellikle sosyal medya burada çok iyi bir görev üstlendi. Bilinçli insanlar da kendilerini iyi tanıttı. Yıllardır bu mesleğe kendini vermiş biri olarak, batıda görülmesi gereken yerler ne kadar çoksa doğuda da görülmesi gereken yerler o kadar çok. Ülkenin en yüksek dağının dibindeyiz. Dedelerimiz o kadar güzel bir saray yapmışlar ki sanatın taşlara nasıl işlendiğini görüyoruz. İnsanlar burayı gördüklerinde o kadar etkileniyor ve mutlu oluyorlar ki 'İyi ki gelmişiz ve görmüşüz.' diyorlar."