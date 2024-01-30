Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Karla kaplı yaylada aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi - Güncel haberler

        Karla kaplı yaylada aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

        Bolu'da akşam saatlerinde At Yaylası'ndan şehir merkezine yiyecek aramaya inen yılkı atları görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aç kalan atlar şehir merkezinde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu'da, karla kaplanan At Yaylası bölgesinde yaşayan yılkı atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Grup halinde dolaşan onlarca vahşi atı görenlerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri, atlara yem verdi.

        Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Kürkçüler Mahallesi'nde görüldü. Yiyecek bulmak için karla kaplı yayladan şehir merkezine inen atları görenler belediye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, atlara saman ve buğday verdi. Onlarca atın şehir merkezindeki görüntüleri ilginç anlara sahne oldu. Yem verilen atlar daha sonra doğal ortamlarına geri döndü.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #Yılkı atları
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!