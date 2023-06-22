Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yemek Yapma Karnabahar Köftesi Tarifi: Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
ABONE OL

Karnabahar köftesi tarifi: Karnabahar köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kış mevsiminin sağlıklı besinleri arasında yer alan karnabahar ile hiç köfte yaptınız mı? Karnabahar sevmeyen çocukların severek yediği karnabahar köftesi tarifi ile siz de çocuklarınızın sebze yemesini sağlayabilirsiniz. Karnabahar köftesi tarifi ile sadece akşam yemeklerinde değil gün menülerinde de misafirlerinize ikram hazırlayabilirsiniz. Gelin karnabahar köftesi için gerekli malzemeler nedir, nasıl yapılır birlikte bakalım.

Karnabahar Köftesi Tarifi: Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

İnsan vücudu için yararlı olan besinleri düzenli olarak tüketmek gerekir. Özellikle karnabahar gibi sağlık açısından çok faydalı olan sebzelerin tüketimini ihmal etmemek gerekir. Karnabahar zihnin dinginliğini sağlar, vücudun enfeksiyondan arınmasına yardımcı olur aynı zamanda kalp sağlığı açısından da önemlidir. Karnabahar kabızlık sorununa karşı da etkilidir. Gebelerin karnabahar tüketimi önemli görülür. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan bir kış sebzesi olarak karşımıza çıkar.

Karnabahar köftesi yapılışı diğer köfte tariflerine göre daha pratiktir. Çat kapı gelen misafirleriniz için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif olarak karşımıza çıkmaktadır. Karnabahar köftesi, sebze yemeyi reddeden çocukların sebze yemesini sağlayan bir tariftir. Çocuğunuz için uygulayacağınız bu tarifin içeriğini kendiniz de dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Dilerseniz havuç ilave edebilir dilerseniz de başka sebzeler ile harmanlayabilirsiniz.

Karnabahar köftesi yaparken peynir veya kaşar da kullanabilirsiniz. Kaşarlı karnabahar köftesi yapmak için karnabahar köftesi ile aynı malzemeler kullanılır. Bunlar arasına sadece kaşar ilave edilir. Kaşarlı karnabahar köftesi için kaşar dilimleri ufak ufak dilimlenerek köftenin içine koyulur. Ardından karnabahar köftesi iyice kapatılır. Kaşar yerine peynir koyarak peynirli karnabahar köftesi de yapabilirsiniz.

Karnabahar köftesini hazırlarken bazı püf noktalar bulunur. Bunlardan biri; karnabaharı pişirirken kötü kokuyu engellemek isterseniz haşlama suyuna çok az miktarda un ekleyebilir veya evde bulunan bayat ekmekten ufak bir parça içine koyabilirsiniz. Karnabahar köftesinin sulu olmamasını istediğiniz takdirde karnabaharların suyunu iyice sıkmanız gerekmektedir. İnce delikli tel süzgeç kullanmanız da suyun iyice süzülmesini sağlayacaktır.

  • Kaç kişilik:4-5 kişilik
  • Hazırlama süresi:30 dakika
  • Pişirme süresi:20 dakika
  • Kalori:1 porsiyon için 259 kalori

Karnabahar Köftesi Malzemeleri

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 6-7 dal maydanoz
  • ½ çay bardağı galeta unu veya robotta çekilmiş ekmek içi
  • 1 çay bardağı un
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı Karabiber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için:

  • ½ su bardağı sıvı yağ

Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz.

Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Öncelikle tencerede su kaynatalım.
  • Karnabaharı yıkayalım ve çiçeklerini tek tek ayıralım. Ayırdığımız karnabahar çiçeklerini kaynattığımız su içerisine atalım. Yumuşayana kadar haşlayalım.
  • Karnabaharlarını suyunu güzelce süzelim. Yumuşayan karnabaharları çatal yardımı ile iyice ezelim.
  • 5-6 dal maydanozu ince ince kıyalım ve ezdiğimiz karnabaharlara ekleyelim.
  • 1 adet kuru soğanı da rendeleyip ilave edelim.
  • Diğer kalan tüm malzemeleri karnabahar harcının içine ilave edelim.
  • Eğer zamanınız var ise harcınızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz.
  • Hazırlanan köfte harcı güzelce karıştırılır.
  • Ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve köfte şeklini verelim. İster yuvarlak ister oval şekil verebilirsiniz.
  • Tavaya yağı koyalım ve kızdıralım. Ardından hazırladığımız köfteleri kızgın yağda arkalı önlü olacak şekilde kızartalım. Bir tarafı iyice kızarmadan arka tarafını çevirmeyelim. Eğer erken çevirme yaparsanız köfteniz dağılabilir.
  • Kızaran köftelerinizi servis tabağına alabilirsiniz.
  • Sunum sırasında dilerseniz yoğurt ile dilerseniz de domates, salatalıkla servise hazırlayabilirsiniz.
  • Sıcak tüketmeniz önerilir.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi!
YEMEK YAPMA Hem sağlıklı hem katkı maddesiz ev yapımı dondurma ...
Karnabahar Yemeği Tarifi: Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Limonlu Cheesecake Tarifi: Limonlu Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Limonlu Cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Hamburger Tarifi: Evde Hamburger Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Hamburger tarifi
Islak Kurabiye Tarifi: Kakaolu Islak Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Islak kurabiye tarifi
Cookie Tarifi: Cookie Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Cookie tarifi
Beşamel Sos Tarifi: Beşamel Sos Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Beşamel sos tarifi
Sütsüz Beşamel Sos Tarifi: Sütsüz Beşamel Sos Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Sütsüz beşamel sos tarifi
Lezzetli Akıtma Tarifi: Mayalı Akıtma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Lezzetli akıtma tarifi
Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor! Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir zengini kinoa salatası tarifi ile sağlıklı beslenin!
YEMEK YAPMA Kabızlığı gideriyor, kilo verdiriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.