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İnsan vücudu için yararlı olan besinleri düzenli olarak tüketmek gerekir. Özellikle karnabahar gibi sağlık açısından çok faydalı olan sebzelerin tüketimini ihmal etmemek gerekir. Karnabahar zihnin dinginliğini sağlar, vücudun enfeksiyondan arınmasına yardımcı olur aynı zamanda kalp sağlığı açısından da önemlidir. Karnabahar kabızlık sorununa karşı da etkilidir. Gebelerin karnabahar tüketimi önemli görülür. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan bir kış sebzesi olarak karşımıza çıkar.

Karnabahar köftesi yapılışı diğer köfte tariflerine göre daha pratiktir. Çat kapı gelen misafirleriniz için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif olarak karşımıza çıkmaktadır. Karnabahar köftesi, sebze yemeyi reddeden çocukların sebze yemesini sağlayan bir tariftir. Çocuğunuz için uygulayacağınız bu tarifin içeriğini kendiniz de dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Dilerseniz havuç ilave edebilir dilerseniz de başka sebzeler ile harmanlayabilirsiniz.

Karnabahar köftesi yaparken peynir veya kaşar da kullanabilirsiniz. Kaşarlı karnabahar köftesi yapmak için karnabahar köftesi ile aynı malzemeler kullanılır. Bunlar arasına sadece kaşar ilave edilir. Kaşarlı karnabahar köftesi için kaşar dilimleri ufak ufak dilimlenerek köftenin içine koyulur. Ardından karnabahar köftesi iyice kapatılır. Kaşar yerine peynir koyarak peynirli karnabahar köftesi de yapabilirsiniz.

Karnabahar köftesini hazırlarken bazı püf noktalar bulunur. Bunlardan biri; karnabaharı pişirirken kötü kokuyu engellemek isterseniz haşlama suyuna çok az miktarda un ekleyebilir veya evde bulunan bayat ekmekten ufak bir parça içine koyabilirsiniz. Karnabahar köftesinin sulu olmamasını istediğiniz takdirde karnabaharların suyunu iyice sıkmanız gerekmektedir. İnce delikli tel süzgeç kullanmanız da suyun iyice süzülmesini sağlayacaktır.

Kaç kişilik:4-5 kişilik

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori:1 porsiyon için 259 kalori

Karnabahar Köftesi Malzemeleri

1 adet orta boy karnabahar

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

6-7 dal maydanoz

½ çay bardağı galeta unu veya robotta çekilmiş ekmek içi

1 çay bardağı un

½ çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için:

½ su bardağı sıvı yağ

Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz.

Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle tencerede su kaynatalım.

Karnabaharı yıkayalım ve çiçeklerini tek tek ayıralım. Ayırdığımız karnabahar çiçeklerini kaynattığımız su içerisine atalım. Yumuşayana kadar haşlayalım.

Karnabaharlarını suyunu güzelce süzelim. Yumuşayan karnabaharları çatal yardımı ile iyice ezelim.

5-6 dal maydanozu ince ince kıyalım ve ezdiğimiz karnabaharlara ekleyelim.

1 adet kuru soğanı da rendeleyip ilave edelim.

Diğer kalan tüm malzemeleri karnabahar harcının içine ilave edelim.

Eğer zamanınız var ise harcınızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

Hazırlanan köfte harcı güzelce karıştırılır.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve köfte şeklini verelim. İster yuvarlak ister oval şekil verebilirsiniz.

Tavaya yağı koyalım ve kızdıralım. Ardından hazırladığımız köfteleri kızgın yağda arkalı önlü olacak şekilde kızartalım. Bir tarafı iyice kızarmadan arka tarafını çevirmeyelim. Eğer erken çevirme yaparsanız köfteniz dağılabilir.

Kızaran köftelerinizi servis tabağına alabilirsiniz.

Sunum sırasında dilerseniz yoğurt ile dilerseniz de domates, salatalıkla servise hazırlayabilirsiniz.

Sıcak tüketmeniz önerilir.

Afiyet olsun!

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