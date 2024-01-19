Takdir teşekkür alana karne hediyesi var mı? 2024 Başarı Teşvik Programı başvuru nasıl yapılır?
Takdir teşekkür alanlara karne hediyesi olarak para verileceği iddiası merak edilyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar devlet desteği verileceği açıklaması yeniden gündem oldu. Karnelerin dağıtılmasıyla Başarı Teşvik Programı başvuruları araştırılmaya başladı. Bu noktada gözler "Karne hediyesi 2024 başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, takdir teşekkür alana karne hediyesi hakkında bilgiler...
Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 19 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla sömestr tatiline başlıyor. Karnelerin dağıtılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı, 'Başarı Teşvik Programı' kapsamında, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz" açıklaması gündeme geldi. Peki, takdir ve teşekkür alana karne hediyesi var mı? 2024 Başarı Teşvik Programı başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya dair ayrıntılar...
TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA KARNE HEDİYESİ VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık 2022'de Başarı Teşvik Programı kapsamında sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin devlet okullarında okuyan ve dereceye giren öğrencilere başarı desteği verileceğini açıklamıştı.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLERE PARA VERİLECEK Mİ?
Erdoğan dereceye giren öğrenciler için "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılması bekleniyordu.
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu sene Başarı Teşvik Programı ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.