Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 19 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla sömestr tatiline başlıyor. Karnelerin dağıtılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı, 'Başarı Teşvik Programı' kapsamında, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz" açıklaması gündeme geldi. Peki, takdir ve teşekkür alana karne hediyesi var mı? 2024 Başarı Teşvik Programı başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLERE PARA VERİLECEK Mİ?

Erdoğan dereceye giren öğrenciler için "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılması bekleniyordu.