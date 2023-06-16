Karne notlarında gösterdiğin başarı gerçekten harika. Eğitim hayatında ne kadar önemli olduğunu gösterdin. Tebrikler ve gelecekteki hedeflerinde de başarılar dilerim.

Karne notlarının yüksek olması beni gerçekten mutlu etti. Senin gibi motive ve başarılı bir öğrenciyi görmek güzel bir his. Tebrikler!

Karne notlarında gösterdiğin tutarlılık ve başarı için tebrikler! Gösterdiğin çabayı takdir ediyorum ve gelecekteki başarılarının artarak devam etmesini dilerim.