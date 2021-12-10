Karneler ne zaman verilecek? 2022 Yarıyıl tatili ne zaman?

Yeni yıl yaklaşması ile birlikte 15 tatil tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini yüz yüze eğitim ile tamamlayacak. Gözler karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Peki Karneler ne zaman verilecek? 2022 Yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 2022

Yarıyıl tatili (15 tatil) 24 Ocak ve 4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 yılı ilk dönemi 24 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022 yılında ikinci ara tatili 11 Nisan ve 15 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.