Kars Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kars Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kars başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kars seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kars Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 78.45 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:47 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.1 oldu. Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 71.456 oyla yüzde 54.04 - Recep Tayyip Erdoğan: 52.896 oyla yüzde 40.00 - Sinan Oğan: 7.449 oyla yüzde 5.63 - Muharrem İnce: 434 oyla yüzde 0.33 aldı. Kars 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kars Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 78.03 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:47 itibarıyla yüzde 91.1 oranında açıldı. 2023 Kars milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 48.981 oyla yüzde 37.83 - Millet İttifakı: 40.732 oyla yüzde 31.46 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 34.674 oyla yüzde 26.79 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 678 oyla yüzde 0.52 - Ata İttifakı: 262 oyla yüzde 0.2 aldı. Saat 22:47 itibarıyla 2023 Kars milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

