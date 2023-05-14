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Kars Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kars Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Kars Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Kars seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Kars seçim sonuçları ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Kars genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili seçim sonuçları...

Kars Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kars Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kars başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kars seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kars Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 78.45 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:47 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.1 oldu. Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 71.456 oyla yüzde 54.04 - Recep Tayyip Erdoğan: 52.896 oyla yüzde 40.00 - Sinan Oğan: 7.449 oyla yüzde 5.63 - Muharrem İnce: 434 oyla yüzde 0.33 aldı. Kars 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 71.456 oyla yüzde 54.04

Recep Tayyip Erdoğan: 52.896 oyla yüzde 40.00

Sinan Oğan: 7.449 oyla yüzde 5.63

Muharrem İnce: 434 oyla yüzde 0.33



Kars Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 78.03 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:47 itibarıyla yüzde 91.1 oranında açıldı. 2023 Kars milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 48.981 oyla yüzde 37.83 - Millet İttifakı: 40.732 oyla yüzde 31.46 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 34.674 oyla yüzde 26.79 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 678 oyla yüzde 0.52 - Ata İttifakı: 262 oyla yüzde 0.2 aldı. Saat 22:47 itibarıyla 2023 Kars milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 48.981 oyla yüzde 37.83

Millet İttifakı: 40.732 oyla yüzde 31.46

Emek ve Özgürlük İttifakı: 34.674 oyla yüzde 26.79

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 678 oyla yüzde 0.52

Ata İttifakı: 262 oyla yüzde 0.2

YEŞİL SOL: 34.674 oyla yüzde 26.79

AK Parti: 33.271 oyla yüzde 25.70

CHP: 21.349 oyla yüzde 16.49

İYİ Parti: 19.383 oyla yüzde 14.97

MHP: 12.808 oyla yüzde 9.89

YENİDEN REFAH: 2.303 oyla yüzde 1.78

MEMLEKET: 691 oyla yüzde 0.53

BBP: 599 oyla yüzde 0.46

SOL PARTI: 467 oyla yüzde 0.36

AP: 262 oyla yüzde 0.20

AB: 213 oyla yüzde 0.16

TKP: 166 oyla yüzde 0.13

GBP: 117 oyla yüzde 0.09

GENÇ: 112 oyla yüzde 0.09

HKP: 112 oyla yüzde 0.09

HAKPAR: 97 oyla yüzde 0.07

MİLLİYOL: 91 oyla yüzde 0.07

MP: 91 oyla yüzde 0.07

YP: 55 oyla yüzde 0.04

TKH: 45 oyla yüzde 0.03

ANAP: 0 oyla yüzde 0.00

TİP: 0 oyla yüzde 0.00

ZP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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