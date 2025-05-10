Kars'ta mera ıslahı için "korunga" dağıtıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yayıklı köyünde "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında korunga tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Kaymakam Enis Aslantatar, törende, yüzde 100 hibeli bu güzel projeyi iyi değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Devletimiz her zaman çiftçimizin, vatandaşlarımızın yanındadır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da çiftçilerin kalkınıp gelişmesi için her yıl çeşitli mera projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Genel Müdürlüğünün destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Aydın, "İlimiz genelinde mera baskısını azaltmak, meraların gelişimini artırmak ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem bitkisi ihtiyacını karşılamak için yüzde 100 hibeyle bu sene 60 ton korunga tohumunun dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Köy muhtarı Gürbüz Koç ile kadın çiftçilerden Neşe Koç ise projeden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.