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        Haberler Gündem Çevre Kars'ta mera ıslahı için "korunga" dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Kars'ta mera ıslahı için çiftçilere 60 ton hibe korunga tohumu dağıtıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında çiftçilere yüzde 100'ü hibe 60 ton ücretsiz korunga tohumu dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:13
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        Kars'ta mera ıslahı için "korunga" dağıtıldı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yayıklı köyünde "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında korunga tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

        Kaymakam Enis Aslantatar, törende, yüzde 100 hibeli bu güzel projeyi iyi değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Devletimiz her zaman çiftçimizin, vatandaşlarımızın yanındadır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da çiftçilerin kalkınıp gelişmesi için her yıl çeşitli mera projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Genel Müdürlüğünün destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Aydın, "İlimiz genelinde mera baskısını azaltmak, meraların gelişimini artırmak ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem bitkisi ihtiyacını karşılamak için yüzde 100 hibeyle bu sene 60 ton korunga tohumunun dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        Köy muhtarı Gürbüz Koç ile kadın çiftçilerden Neşe Koç ise projeden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından yaklaşık 60 çiftçiye korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Programa, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Katok, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri Güven Önal, Sergülen Sade ve diğer ilgililer katıldı.

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