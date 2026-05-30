Kars'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü

Kars Digor'da Yener Koyuncu idaresindeki panelvan tipi araç, Dağpınar Beldesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Koyuncu'nun cenazesi otopsi için Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.