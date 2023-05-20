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Karsan Romanya'da 240 araca ulaşacak

Karsan, ana pazarlarındaki büyüme hedefi kapsamında, Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazandığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, 8 metrelik e-ATAK’ın yanı sıra e-ATA modelinin 12 metrelik boyutunun da ilk kez ihraç etmiş olacağı kaydedildi. Araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, "İhale kapsamında Chitila’ya elektrikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere toplam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağlayacağız. Bugün itibarıyla Romanya’da 175 adet elektrikli Karsan markalı araç hizmet veriyor. Sene sonunda ülkedeki araç parkımız 240 adede ulaşacak" dedi

Karsan Romanya'da 240 araca ulaşacak
HABERTURK.COM

Toplu taşıma araçları üreticisi Karsan, hedef pazarlarında büyüme hedefi kapsamında Romanya Chitila’da gerçekleştirilen 23 adetlik elektrikli araç ihalesini kazandı.i

İhale kapsamında Karsan, 10 adet e-ATAK (8 metre), 13 adet de e-ATA (12 metre) üretimi gerçekleştirerek Chitila bölge halkının kullanımına sunacak.

Araçları bu yıl sonunda teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, "İhale kapsamında Chitila’ya elektrikli otobüslerimizle birlikte, hızlı ve yavaş olmak üzere toplam 28 adet şarj istasyonu da kuracağız. Böylece, Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü sağlayacağız" dedi.

Bu ihaleyle e-ATA’nın 12 metrelik boyutu için ilk kez sözleşme imzaladıklarını da ifade eden Okan Baş, Romanya’nın, Karsan’ın ana pazarlarından biri olduğunu vurguladı.

Okan Baş, "Bugün itibarıyla Romanya’da 175 adet elektrikli Karsan markalı araç hizmet veriyor. Son kazandığımız Chitila ihalesi ve teslim edeceğimiz mevcut siparişlerimizle birlikte sene sonunda ülkedeki araç parkımız 240 adede ulaşacak. İhale kapsamında şarj istasyonları da kuracağız. Bu sayede Chitila şehrinin toplu taşıma sisteminin elektrikli dönüşümünü de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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