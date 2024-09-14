Karsan ve Toyota'dan hidrojen iş birliği

Karsan, 2022 yılından bu yana üretimini yaptığı hidrojen teknolojisinde bir adım daha attı. Toyota ile yakıt hücresi teknolojisi alanında iş birliğine imza atan Karsan, Toyota hidrojen yakıt hücreli ilk araçlarını 2025’te yollara çıkarmayı hedefliyor

Karsan CEO’su Okan Baş, “Japon otomotiv endüstrisinin önemli ismi Toyota, kara taşımacılık endüstrisinde 30 yılı aşkın hidrojen teknolojisi deneyimine sahip. Hidrojen, çevreci ve yenilikçi bir teknoloji. 2022 sonunda lansmanını yaptığımız e-ATA Hydrogen ile yenilikçi teknolojilerdeki vizyonumuzu bir kez daha hayata geçirmiştik. Bu yeni iş birliğimizle de, hidrojen alanındaki iddiamızı sürdüreceğiz” dedi.

REKLAM İş birliği kapsamında Karsan, hidrojenli araçlarında alternatif olarak Toyota Fuel Cell Module’ü de kullanarak, teknolojik çözümlerini çeşitlendirmeye devam edecek. 'HİDROJEN GELECEKTE KRİTİK ROL OYNAYACAK' Konuya ilişkin konuşan Toyota Motor Avrupa Hidrojen Fabrikası Başkan Yardımcısı Thiebault Paquet, "Hidrojenin, gelecekte toplu taşımanın karbon ayak izini azaltmada kritik bir rol oynayacağına inancımız tam. Bu nedenle, Karsan’a Yakıt Hücre Modüllerimizi tedarik ederek iş birliğimizi genişletmekten ve birlikte hidrojen toplumuna giden yolda ilerlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.