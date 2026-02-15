Canlı
        Karşıyaka: 72 - Galatasaray MCT Technic: 82 | MAÇ SONUCU

        Karşıyaka: 72 - Galatasaray MCT Technic: 82 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Karşıyaka'yı 82-72 mağlup etti.

        Giriş: 15.02.2026 - 23:25 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:25
        Galatasaray, deplasmanda Karşıyaka'yı devirdi!
        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Karşıyaka'yı 82-72 mağlup etti.

        Maç esnasında taraftarların kötü tezahüratı üzerine hakemler 3 kez uyarı anonsu yaptırdı. Tezahüratın devam etmesi üzerine hakemler soyunma odasına gitti.

        Galatasaray MCT Technic oyuncuları da soyunma odasına giderken taraftarların sahaya attığı yabancı maddelerden korunmaya çalıştı.

        Hakemlerin 15 dakika sonra sahaya dönmesinin ardından yeniden başlayan maç, sorunsuz tamamlandı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

        Karşıyaka: Sokolowski 7, Samet Geyik 12, Manning 15, Alston 7, Moody 5, Young 18, Serkan Menteşe, Gordic 6, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep 2

        Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 12, Petrucelli 16, Gillespie 10, White 2, Robinson 5, McCollum 6, Meeks 7, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 4

        1.⁠ ⁠Periyot: 11-22

        Devre: 39-40

        3.⁠ ⁠Periyot: 48-62

        4. Periyot: 72-82

