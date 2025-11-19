Habertürk
        Karşıyaka, Chris Chiozza ile yolları ayırdı - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka, Chris Chiozza ile yolları ayırdı

        Karşıyaka Basketbol, ABD'li oyun kurucu Chris Chiozza ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 19.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:05
        Karşıyaka ayrılık!
        Basketbol Süper Ligi’nde tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan ve ilk 8 haftada 1 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Karşıyaka'da ABD'li basketbolcu Chris Chiozza ile yollar ayrıldı.

        Hafta sonu Manisa Basket’e 80-69 kaybedilen maçın ardından Chiozza’nın, kendisine tribünden tepki gösteren Başkan Vekili Denis Köse’ye havlu fırlattığı, Köse’nin de havluyu geri attığı öğrenildi.

        Sezon genelinde beklentilerin altında kalan basketbolcu için bu olay da bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim, acil yapılan toplantının ardından Chris Chiozza ile yolları ayırma kararı aldı.

        ABD’li oyun kurucu, bu sezon forma giydiği 8 müsabakada 6 sayı, 3.3 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

