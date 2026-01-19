Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz: Bizim için galip gelmek önemliydi - Beşiktaş Haberleri

        Kartal Kayra Yılmaz: Bizim için galip gelmek önemliydi

        Beşiktaş'ın oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, 1-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasının ardından, "Bizim için galip gelmek önemliydi" dedi.

        Giriş: 19.01.2026 - 22:35 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:35
        "Bizim için galip gelmek önemliydi"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın orta sahası Kartal Kayra Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

        "BİZİM İÇİN GALİP GELMEK ÖNEMLİYDİ"

        Kartal Kayra Yılmaz, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Tüm doğruları yapmaya çalıştık, yaptığımızı düşünüyorum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemliydi bizim için. Bundan sonra seri yakalayıp devam etmek istiyoruz." dedi.

        Sözlerine devam eden siyah-beyazlı oyuncu, "Çok iyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz var. Bunlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Daha iyi olacağız." diye konuştu.

        "BENİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR"

        Kartal Kayra Yılmaz, son olarak "Sağlık ekibine de bir parantez açmak istiyorum. Bu maçtan önce biraz rahatsızlığım vardı. Yetiştirmek için çok uğraştılar. Onlar da teşekkür ederim." dedi.

