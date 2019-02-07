Yaşanan elim olayın Salı günü gerçekleşmemesi ise ile olası bir facia yaşanmamış oldu. Yıkılan binanın yanında salı günleri bir pazar kurulduğunu söyleyen vatandaşlar, eğer olay salı günü gerçekleşseydi ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olacağını belirttiler. Mahalleliler ayrıca pazardan dolayı ambulans ve itfaiye ekiplerinin de olay yerine ulaşamayacağını ve müdahalenin çok daha geç olacağını, pazarın yıkımın yaşandığı bölgeden kaldırılmasını talep ettiler.

‘ŞU ANDA YEĞENLERİM ENKAZIN İÇİNDE'

Enkaz altında yeğenleri bulunduğunu dile getiren Davut Ayaz daha önceden önlem alınması gerektiğini söyleyerek “Burası kaçak yapılmış. Alttaki konfeksiyon da kaçaktı. Zaten 2 gün önce sallanmış bina. 5 kat görünüyor. 2-3 kat üzerine çıkıyorlar. Şu anda yeğenlerim enkazın içinde. 3 tane cenazemiz var. Alemdar ailesinden 7-8 kişi enkazda daha çıkmadı. Onları bekliyoruz. Bizim yapacağımız bir şey var mı? Bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Önlem alınması lazımdı. Bu olay Salı günü olsaydı büyük bir facia yaşanırdı. Salı günü olsaydı burada büyük bir facia olurdu. Salı günleri pazar kuruluyor. Öğrencilerin gittiği bir yol. Camiye giden insanlar vardı. Pazar olay yerine çok yakın. Pazarın acilen kalkması gerekiyor. Pazarın olduğu gün milletin oradan geçtiğini düşünebiliyor musunuz? Bu binada kaç kişi kaldıysa ondan daha fazlası enkaz altında kalabilirdi. Bunların düzgün bir hale getirilmesi gerekiyor. Buraya Salı günü ne ambulans gelebilir, ne itfaiye gelebilir. Hastayı hastaneye götürmek mümkün değil “ dedi.

‘SALI GÜNÜ OLSAYDI BURADA ÖLÜ SAYISI 300'E YÜKSELİRDİ'

Pazarın kurulduğu günde buraya ne ambulans ne de itfaiyenin girebildiğini vurgulayan Ayaz, “Salı Pazarı olsa buraya ambulans girmez. Yangın olsa itfaiye giremez. Salı günü olsaydı burada ölü sayısı 300’e yükselirdi. Gerekirse bizde mahalle olarak müracaatımızı yaparız “ dedi.



‘TEDİRGİN YATIP KALKIYORUZ’



Şu anda evlerinde tedirgin bir şekilde yaşadıklarını belirten Ayaz “ Buradaki yapılaşmanın bozuk olduğunu zaten bütün halk biliyor. Birde bununla iç içe giren bir pazar var burada. Pazarın buradan kaldırılması herkes için iyi olur. Bu olay Salı günü olsaydı burada aşırı derecede can kaybı olurdu. Yetkililerin ellerinden geleni yapmalarını hepimiz istiyoruz ama buradaki alt yapının bozuk olduğunu da hepimiz biliyoruz. Burada oturan sakinlerin hiçbirinin evinde rahat uyuduğuna inanmıyorum. Duyduğumuz kadarıyla yıkılan bina güçlendirilmeye gelinmiş. Buradaki hiçbir binanın kolonlarında sağlıklı bir durum yok. Hepimiz bunu biliyoruz. Bilinci içinde yaşıyoruz. Tedirgin yatıp kalkıyoruz. Allah göstermesin İstanbul’da en ufak bir felakette çok büyük acılar yaşarız bu gidişle biz “ dedi.