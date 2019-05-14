Kartal Sema Sokak'ta bulunan 8 katlı Yeşilyurt apartmanının 6 Şubat'ta çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesinin ardından çevredeki riskli 8 binada yıkılmıştı. Yıkılan binaların yerine yenileri yükselmeye başladı. Binaların yapımında kısa süre büyük aşama kaydedildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuştu. Çökme riski bulunan 8 binanın yıkılacağını ve yerine yeni binaların kentsel dönüşüm kapsamında yapılacağını belirten Bakan Murat Kurum, "İnşallah 7 - 8 ay içerisinde de sağlam güvenilir binalarını vatandaşlarımıza vermiş olacağız” demişti.
Yıkılan binaların yerine 7 yeni binanın yapımına geçtiğimiz aylarda başlandı. İnşaatı devam eden bazı binaların 4 kata kadar yükseldikleri görüldü. Bölgede devam eden inşaat çalışmaları ve binaların son durumu drone ile havadan da görüntülendi.
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